Dalle prime ore di questa mattina, a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, investigatori della Polizia di Stato stanno dando esecuzione ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari disposte a carico di 54 persone.  

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione per delinquere di stampo mafioso, nonché associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, tentato omicidio, lesioni aggravate, ricettazione, danneggiamento aggravato, detenzione e porto in luogo pubblico di armi, detenzione di materiale esplodente, estorsione, violenza o minaccia a Pubblico Ufficiale, procurata inosservanza di pena, favoreggiamento personale, trasferimento fraudolento di valori ed uccisione di animali, tutti aggravati dal metodo o dall’agevolazione mafiosa.

Maggiori informazioni verranno diffuse nella Conferenza Stampa che si terrà presso la Procura della Repubblica – Dda di Catanzaro alla presenza del procuratore capo, del direttore del Servizio centrale operativo e del Questore di Vibo Valentia.

I nomi degli indagati

Custodia cautelare in carcere

  • Gerardo Accorinti, Tropea
  • Ferdinando Bartone
  • Antonio Campisi
  • Antonio Carnovale
  • Michele Carnovale
  • Giovanni Castagna
  • Maurizio Castagna
  • Domenico Chiera
  • Giuseppe Chiera
  • Michele D’Angelo
  • Bruno Emanuele, Gerocarne
  • Caterina Emanuele, Gerocarne
  • Gaetano Emanuele, Gerocarne
  • Nazzareno Salvatore Emanuele, Gerocarne
  • Giovanni Emanuele, Gerocarne
  • Salvatore Emanuele, Gerocarne
  • Marco Ferdico
  • Giuseppe Giampaolo
  • Antonino Grillo
  • Arianna Idà, Gerocarne
  • Francesco Idà, Gerocarne
  • Franco Idà, Gerocarne
  • Marco Idà, Gerocarne
  • Michele Idà classe 91, Gerocarne
  • Michele Idà classe 97, Gerocarne
  • Giovanni La Bella
  • Santo Livoti
  • Damiano Mamone
  • Filippo Mazzotta
  • Domenico Nardo
  • Giuseppe Parisi
  • Pietro Parisi
  • Giuseppe Santo Procopio
  • Michele Raso
  • Michele Ripepi
  • Alessio Sabatino
  • Vincenzo Sabatino
  • Gianluca Serrao
  • Aurelia Klaudia Solecka
  • Marco Stramondinoli
  • Gregorio Suriani
  • Domenico Tassone
  • Simone Tassone
  • Vincenzo Vallelunga
  • Domenico Zannino
  • Salvatore Zannino
  • Gaetano Zupo

Arresti domiciliari

  • Marco Idà (capi C.17 e C. 17bis)
  • Michele Idà classe 97 (capi C.17 e C. 17bis)
  • Domenico Nardo
  • Domenico Zannino

Obbligo di dimora

  • Michelangela Alessandria
  • Lucia D’Agostino
  • Marco Fiorillo
  • Sascha Rosario Andrea Fortuna
  • Domenico Giardino
  • Ivano Idà
  • Valerio Leandro
  • Carmelo Ripepi