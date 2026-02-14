Le acque invadono case e aree limitrofe con blackout e viabilità in difficoltà. In azione squadre fluviali VVF di Cosenza e Crotone, chiesto l’elicottero da Lamezia
Il fiume Crati ha ceduto lungo l’intero tratto della foce nella tarda serata di ieri, provocando estese esondazioni che hanno interessato entrambi i versanti: quello sud nel territorio di Corigliano-Rossano e quello nord nel comune di Cassano allo Ionio. Le acque hanno invaso numerose abitazioni e le aree limitrofe, causando l’interruzione dell’energia elettrica e gravi difficoltà alla viabilità locale.
Secondo quanto riferito nel comunicato, sono operative le squadre fluviali dei Comandi dei Vigili del Fuoco di Cosenza e Crotone, impegnate nelle operazioni di soccorso per trarre in salvo circa 40 persone rimaste bloccate nelle proprie abitazioni prive di corrente. Per velocizzare le operazioni di evacuazione è stato richiesto anche l’intervento di un elicottero del Reparto Volo di Lamezia.
La situazione viene descritta come ancora critica. Restano in coda circa 80 interventi, in prevalenza legati a frane e allagamenti. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza continua a monitorare costantemente l’evolversi dell’emergenza, garantendo la massima operatività sul territorio.