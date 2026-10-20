Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo che ha prima urtato un altro veicolo finendo poi la sua corsa contro un palo della luce

Paura allo svincolo di Falerna, lungo l’A2 del Mediterraneo, dove un incidente stradale ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’impatto, infatti, è avvenuto nelle vicinanze di uno dei presìdi in corso in questi giorni in Calabria.

Per cause ancora da accertare, un mezzo da lavoro avrebbe perso il controllo mentre percorreva l’uscita autostradale, urtando un altro veicolo prima di schiantarsi contro un palo dell’illuminazione nella rotatoria. La cabina del camioncino ha riportato pesanti danni.

A spaventare, appunto, la vicinanza dei manifestanti, decine di persone presenti nella zona al momento dello scontro. Il mezzo avrebbe potuto finire nell’area occupata dai partecipanti alla protesta, con conseguenze potenzialmente drammatiche.

La dinamica esatta e le ragioni per cui il conducente avrebbe perso il controllo sono ancora da chiarire. Non ci sono, al momento, conferme sull’eventuale presenza di feriti.