I voli notturni dalla città dell’isola Dino sono diventati realtà grazie a un protocollo sottoscritto tra l’Asp di Cosenza e l’amministrazione comunale. Il primo volo era stato “inaugurato” soltanto pochi giorni fa

Intorno alle 19.30 di questa sera, la cittadina di Praia a Mare è ripiombata nell’angoscia a causa di un nuovo intervento notturno dell’eliambulanza, a pochi giorni dal primo, grazie al quale una donna e il bimbo che portava in grembo sono stati salvati.

Stavolta, il malcapitato è un uomo di circa 80 anni, che, cadendo, si è procurato un grave trauma cranico.

Un nuovo intervento

L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Praia a Mare privo di sensi con’ambulanza della postazione del 118 inaugurata nei mesi scorsi. Nel nosocomio praiese i medici, tra cui un anestesista, hanno stabilizzato le sue condizioni, e poi hanno optato per il trasferimento in un ospedale più attrezzato.

In pochi minuti un elicottero è atterrato nel campo sportivo Mario Tedesco e ha atteso l’arrivo del paziente. Dopodiché si è alzato in volo per raggiungere l’ospedale Annunziata di Cosenza.

I voli notturni

Lo stadio della città dell’isola Dino è stata autorizzata all’atterraggio dei velivoli del 118 nel giugno scorso, grazie a un protocollo sottoscritto tra i vertici dell’Asp bruzia e l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonino De Lorenzo.