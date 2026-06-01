Una coppia sarebbe entrata nell’immobile, impossessandone e continuando a minacciare i presenti dal balcone. Folla davanti alla struttura, intervengono le forze dell’ordine

Momenti di forte tensione sono in corso nel centro di Praia a Mare, dove una coppia si sarebbe impossessata di un appartamento all'interno di una struttura ricettiva para-alberghiera, di proprietà di un noto imprenditore del posto.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, i due sarebbero entrati nell'immobile occupandolo nonostante la presenza di altre persone all'interno della struttura. Nel corso della vicenda due dipendenti di una società alberghiera di Praia a Mare sarebbero rimaste ferite. Entrambe sono state soccorse e trasportate in ospedale per le cure del caso.

Una delle due donne, secondo quanto emerge dalle testimonianze raccolte sul posto, sarebbe stata anche inseguita durante le fasi più concitate dell'episodio.

L'allarme ha richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono presenti pattuglie dei Carabinieri della Compagnia di Praia a Mare e dei Carabinieri di Scalea, impegnati nella gestione della situazione e negli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Davanti alla struttura si sono nel frattempo radunati numerosi residenti e proprietari degli appartamenti dello stabile, in attesa di conoscere gli sviluppi della vicenda. La situazione resta particolarmente delicata e sta richiamando l'attenzione di molte persone presenti nella zona.

Secondo quanto riferito da alcuni presenti, le persone che si trovano all'interno dell'appartamento continuerebbero ad affacciarsi dal balcone dell'abitazione, proferendo minacce e alimentando ulteriormente la tensione tra i presenti e le forze dell'ordine impegnate nelle operazioni.

La vicenda è tuttora in corso e gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili a chiarire le responsabilità e la dinamica dei fatti. Sul posto si attendono ulteriori sviluppi nelle prossime ore.

Seguiranno aggiornamenti.