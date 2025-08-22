Da quanto si apprende, l'uomo, molto noto nella città dell'isola Dino, avrebbe subito un trauma addominale, che ha interessato diversi organi interni. Dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato nel nosocomio San Francesco di Paola

Sono ore di profonda apprensione a Praia a Mare , dove un centauro, molto noto nella zona, è rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto sul lungomare. Per causa che saranno accertate nelle sedi opportune, è avvenuto un violento scontro tra un'auto e lo scooter guidato dall'uomo.

Trasportato all'ospedale di Praia da un'ambulanza del 118, il paziente è stato stabilizzato dai sanitari del nosocomio praiese e poi caricato su un elisoccorso, alzatosi in volo per trasferirlo in una struttura medica più attrezzata. A causa della gravità delle condizioni, l'eliambulanza è atterrata all'ospedale San Francesco di Paola, dove probabilmente sarà sottoposto a un'operazione chirurgica.