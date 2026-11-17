La Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta da Piero Santese ha confermato la sentenza a 16 anni di reclusione per Isabella Internò nell’ambito del processo Bergamini.

Le tesi dell’accusa

Nel corso dell’udienza del 26 maggio scorso il pm di Castrovillari Luca Primicerio, applicato come sostituto procuratore generale in corte d'assise d'appello, aveva invocato 23 anni di reclusione nei confronti di Isabella Internò (che si era detta tranquilla prima della sentenza odierna) imputata quale istigatrice e partecipe nell'omicidio di Denis Bergamini, giocatore nel Cosenza Calcio morto in circostanze poco chiare il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. Isabella Internò, ex fidanzata di Bergamini, è stata condannata a 16 anni di reclusione dalla corte d'assise di Cosenza a ottobre 2024.

Secondo l'accusa esiste un solo movente che ha determinato l'omicidio del calciatore, quello passionale: il matrimonio mancato dopo l'aborto della Internò. «Non ci sono altri moventi - ha detto Primicerio - se non quello passionale». Il pm aveva chiesto il riconoscimento della premeditazione e che le circostanze aggravanti prevalgano sulle attenuanti generiche. Secondo l'accusa c'è il dolo, l'omicidio è volontario e premeditato.

La parola alla difesa

«Io mi auguro che ci sia una sentenza normale. Se ci sarà un processo normale l'unica soluzione sarà l'assoluzione». Così aveva concluso l'avvocato Cataldo Intrieri, difensore di Isabella Internò nel corso dell’udienza del nove luglio, quando la parola è passata alle difese. Gli avvocati Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri hanno cercato di smontare la ricostruzione dell'accusa ovvero che Internò avrebbe ucciso Bergamini dopo aver abortito e a seguito del suo rifiuto di sposarla. «È una ipotesi insussistente, questo processo è una bufala» ha replicato Cataldo Intrieri.

«Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio. È avvenuto - è stata la tesi della difesa - ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto. Non c'è nessuna prova scientifica, c'è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto. Ricordo l'assoluzione di Pisano e due provvedimenti di archiviazione».