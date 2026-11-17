«Tranquillissima». Così ha detto di sentirsi Isabella Internò poco dopo la riunione in camera di consiglio della Corte d'Assise di appello di Catanzaro. È attesa tra due ore la sentenza a carico dell'ex fidanzata di Denis Bergamini, calciatore del Cosenza morto in circostanze misteriose il 18 novembre 1989.

In primo grado Isabella Internò è stata condannata a 16 anni di reclusione per concorso in omicidio volontario. In appello l’accusa ha chiesto, al termine di una requisitoria di quasi due ore, di rideterminare la condanna, considerando l’aggravante della premeditazione e le circostanze aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche. Il pm Primicerio, davanti alla Corte presieduta dal giudice Piero Santese, ha invocato 23 anni di reclusione.

«Non c'è stato nessun omicidio, ci sono dodici testimoni che hanno incrociato Bergamini nelle ultime due ore della sua vita. Prima, durante e dopo l'orario in cui sarebbe morto, nessuno si è accorto che ci fossero persone o sequenze di un omicidio. È avvenuto - sostengono gli avvocati della difesa Angelo Pugliese e Cataldo Intrieri - ciò che è stato raccontato dalla fidanzata, dal camionista Pisano e da almeno altri due testimoni di cui non si è voluto tenere conto. Non c'è nessuna prova scientifica, c'è soltanto una tesi, e francamente per me la sorpresa è che questo processo sia stato riaperto. Ricordo l'assoluzione di Pisano e due provvedimenti di archiviazione».

Tra due ore la Corte presieduta da Piero Santese, Domenico Commodaro a latere, deciderà sul secondo grado di questa controversa vicenda.