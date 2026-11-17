Pasquale Santoianni guiderà ancora il Patronato INPAL (Istituto di Patronato e di Assistenza Sociale). La riconferma è arrivata venerdì 13 novembre con il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che si è svolto nella sede nazionale dell’Associazione Italiana Coltivatori. Per l’Istituto vuol dire continuità nel lavoro di assistenza e tutela previdenziale e sociale rivolto a lavoratori e cittadini.

Insieme al presidente, del nuovo Consiglio fanno parte Orlando Berlingieri, Giuseppino Santoianni, Francesco Commisso, Anna La Rocca, Raffaele Petrilli, Giuseppe Di Donato, Claudio Albertinelli e Leonardo Zucchelli. Con questa squadra Santoianni comincia il nuovo mandato, e lo apre ricordando i numeri della crescita degli ultimi anni: «Tra il 2022 e il 2025 l’attività del patronato INPAL è cresciuta del 48,25%. Per il 2026 stimiamo un ulteriore incremento dell’8%» ha dichiarato il presidente, che ha poi indicato gli obiettivi dei prossimi anni: «Nel corso del nuovo mandato intendiamo consolidare i risultati raggiunti e rafforzare la presenza dell’Istituto sul territorio».

Il lavoro sul territorio è anche il punto di partenza dell’impegno del Patronato sulla manovra di bilancio 2027. L’Istituto ne segue da vicino gli sviluppi e partecipa al confronto parlamentare. Insieme all’Associazione Italiana Coltivatori ha presentato alcune proposte per rendere più facile ai cittadini l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.

Prima di chiudere, Santoianni ha rivolto un pensiero a chi ha lasciato l’incarico e a chi lo ha appena assunto: «Ringrazio il Consiglio uscente per il lavoro svolto e rivolgo ai componenti del nuovo Consiglio i migliori auguri per il loro mandato. L’impegno dell’Istituto resta quello di favorire il pieno esercizio dei diritti previdenziali e sociali, assicurando quella continuità che è stata alla base della qualità dei servizi di assistenza».