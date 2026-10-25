Il Cosenza calcio ha diramato le dichiarazioni del centrocampista Riccardo Palmieri, che ha parlato al posto di mister Coppitelli, ancora squalificato, così come il suo secondo, Danilo Polito. Queste le parole dell’ex Trapani.

Il comunicato del Cosenza con le parole di Palmieri

Pareggio a Torre Annunziata per il Cosenza Calcio che ha affrontato il Savoia allo stadio Alfredo Giraud. La gara, valevole per l’11ª giornata del campionato Serie C Sky Wifi 2026/27, si è chiusa sul risultato 1 -1. A commentare le performance dei lupi è il centrocampista rossoblù Riccardo Palmieri.

«Abbiamo giocato una partita di grande carattere – afferma Palmieri – è stato un peccato non essere riusciti a far valere il vantaggio che è arrivato più che meritatamente. Purtroppo è un momento in cui non basta quello che facciamo, ma dobbiamo essere perfetti in tutto. La volontà dell’intero gruppo, dal direttore al mister fino ai magazzinieri, è quella di risalire la classifica. Quello che possiamo fare in questo momento è continuare ad interpretare ogni allenamento come stiamo facendo da ormai due mesi perché anche se da fuori non sembra, c’è davvero tanto lavoro e sono convinto che prima o poi porterà i suoi frutti. L’inizio di stagione per me non è stato semplice soprattutto a livello mentale, però grazie all’impegno quotidiano e alle idee che ci ha trasmesso lo staff ho ritrovato le giuste motivazioni per poter dare il mio contribuito alla squadra».