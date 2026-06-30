L’autovettura era parcheggiata all’interno di un condominio. L’incendio è stato domato rapidamente anche alla presenza dei Carabinieri

Momenti di grande tensione nella tarda serata di ieri a Quattromiglia di Rende, dove un incendio ha pesantemente danneggiato la parte anteriore di un’autovettura (Fiat 500L) parcheggiata all’interno del cortile di un condominio. Il proprietario del veicolo si trovava in zona per una normale uscita serale in compagnia di alcuni amici, quando è stato bruscamente allertato da una telefonata, la sua auto stava andando a fuoco.

Il giovane si è precipitato sul posto insieme al gruppo di amici, trovandosi di fronte alle fiamme che stavano già avvolgendo l’abitacolo della monovolume all’interno dello spazio condominiale, sotto gli occhi preoccupati dei residenti attirati dai primi scoppi e dal forte odore di bruciato, si sono inizialmente affacciati ai balconi e, nel giro di pochi istanti, molti di loro sono scesi in strada, raggiungendo il piazzale condominiale per accertarsi di cosa stesse accadendo.

L’intervento dei Vigili del fuoco a Rende

La chiamata ai soccorsi è stata immediata. Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del fuoco, che con un rapido intervento sono riusciti a domare il rogo circoscrivendolo alla parte anteriore del mezzo, avviando così le operazioni di spegnimento. Il loro lavoro ha evitato il peggio, poiché le fiamme alimentate rapidamente sono state bloccate prima che distruggessero l’intero abitacolo e prima che potessero procurare altri danni.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche i Carabinieri per effettuare i rilievi di rito e garantire la sicurezza dell’area. Fortunatamente, nonostante il forte spavento che ha spinto i condomini vicini ad allertarsi, non si registrano intossicati o feriti. Restano da accertare le esatte cause che hanno fatto scaturire le fiamme dal veicolo fermo in sosta; al momento non si esclude l’ipotesi di un cortocircuito improvviso.