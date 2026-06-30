Con la conclusione della fase elettorale, Angelo Brutto riprende ufficialmente le funzioni di presidente provinciale del partito a Cosenza, incarico che ricoprirà fino alla prossima stagione congressuale. Il commissariamento ha garantito continuità e piena operatività dell'organizzazione durante una fase particolarmente impegnativa, consentendo al partito di affrontare il percorso elettorale con efficacia e coesione.

«Fratelli d'Italia - si legge in una nota - si conferma oggi una forza politica solida e radicata nella provincia di Cosenza, con una presenza sempre più capillare sul territorio e un consenso in costante crescita. Il ritorno di Angelo Brutto alla guida della Federazione provinciale rappresenta un segnale di continuità e di ulteriore rafforzamento dell'azione politica, in vista delle prossime sfide organizzative e della stagione congressuale».

«Riprendo questo incarico con entusiasmo e con il senso di responsabilità che ha sempre contraddistinto il nostro impegno - dichiara il presidente provinciale e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Angelo Brutto -. Come sempre lavoreremo per rafforzare ulteriormente il partito su tutto il territorio provinciale, consolidando il radicamento di Fratelli d'Italia e coinvolgendo sempre più amministratori, iscritti e militanti. Sarà mio compito guidare il partito fino al congresso, che rappresenterà una fase importante di confronto e partecipazione, utile a valorizzare la classe dirigente territoriale che da sempre si spende con impegno e passione per la difesa dei nostri valori e dei nostri ideali».

«Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a Gianni Rosa per il lavoro svolto durante questo periodo di commissariamento, affrontato con dedizione e spirito di servizio. Insieme - ha concluso Brutto - continueremo a lavorare nell'interesse del partito e dei cittadini, guardando con fiducia ai prossimi appuntamenti organizzativi e politici».