Sono 212 i Comuni calabresi inseriti nell’elenco regionale degli interventi di piccola viabilità finanziati nell’ambito del Piano regionale degli interventi micro-infrastrutturali per le comunità locali (PRIMI). Il prospetto assegna complessivamente 30.950.423,48 euro per opere stradali nei centri con popolazione fino a 15mila abitanti.

Il programma nasce dalla ricognizione avviata dalla Regione Calabria per individuare progetti immediatamente cantierabili presso gli enti locali. L’avviso pubblico, collegato alla programmazione FSC 2021-2027, prevedeva una sola candidatura per ciascun Comune, un importo massimo di 150mila euro e la presenza della progettazione esecutiva, dunque interventi immediatamente canteriabili in tutte le province calabresi.

La conferenza stampa del 3 luglio

Il Piano sarà illustrato venerdì 3 luglio alle 11.30, alla Cittadella regionale, dal vicepresidente e assessore ai Lavori pubblici della Regione Calabria, Filippo Mancuso, che ha convocato gli amministratori locali per presentare il quadro degli interventi micro-infrastrutturali destinati alle comunità locali.

Secondo quanto comunicato dalla Regione, l’iniziativa nasce dalla necessità di dare seguito alla ricognizione avviata la scorsa estate e di veicolare risorse sui territori per fronteggiare esigenze ordinarie e criticità sopraggiunte anche a causa delle condizioni meteorologiche estreme legate al ciclone Harry e agli eventi successivi. Mancuso ha inoltre evidenziato la volontà di attuare il Piano in tempi brevi, con particolare attenzione ai Comuni più piccoli e alla fruibilità degli spazi anche in vista dell’accoglienza turistica.

Provincia di Cosenza

Sono 78 i Comuni della provincia di Cosenza presenti nell’elenco regionale con riferimento agli interventi di piccola viabilità:

Aieta: 134.980,68 euro

Albidona: 150.000,00 euro

Alessandria del Carretto: 134.980,68 euro

Altomonte: 150.000,00 euro

Amantea: 150.000,00 euro

Amendolara: 150.000,00 euro

Aprigliano: 149.927,80 euro

Belmonte Calabro: 150.000,00 euro

Belsito: 134.980,68 euro

Bianchi: 150.000,00 euro

Bocchigliero: 150.000,00 euro

Bonifati: 150.000,00 euro

Buonvicino: 150.000,00 euro

Campana: 149.927,80 euro

Carpanzano: 134.980,68 euro

Casali del Manco: 150.000,00 euro

Celico: 150.000,00 euro

Cerchiara di Calabria: 150.000,00 euro

Cervicati: 134.980,68 euro

Colosimi: 149.846,14 euro

Cropalati: 134.980,68 euro

Diamante: 150.000,00 euro

Dipignano: 150.000,00 euro

Fagnano Castello: 150.000,00 euro

Figline Vegliaturo: 150.000,00 euro

Fiumefreddo Bruzio: 150.000,00 euro

Francavilla Marittima: 150.000,00 euro

Frascineto: 150.000,00 euro

Fuscaldo: 150.000,00 euro

Grisolia: 150.000,00 euro

Grimaldi: 149.927,80 euro

Laino Castello: 134.980,68 euro

Lattarico: 150.000,00 euro

Longobardi: 149.984,12 euro

Malvito: 149.971,42 euro

Marano Principato: 149.500,00 euro

Marzi: 134.980,68 euro

Mendicino: 150.000,00 euro

Morano Calabro: 149.996,14 euro

Mormanno: 150.000,00 euro

Nocara: 134.980,68 euro

Paludi: 134.980,68 euro

Panettieri: 134.980,68 euro

Papasidero: 134.980,68 euro

Paterno Calabro: 150.000,00 euro

Piane Crati: 149.928,00 euro

Plataci: 134.980,68 euro

Praia a Mare: 150.000,00 euro

Rota Greca: 134.980,68 euro

Rose: 150.000,00 euro

San Basile: 134.980,68 euro

San Cosmo Albanese: 134.980,68 euro

San Demetrio Corone: 150.000,00 euro

San Fili: 150.000,00 euro

San Lorenzo del Vallo: 150.000,00 euro

San Lucido: 150.000,00 euro

San Marco Argentano: 150.000,00 euro

San Martino di Finita: 134.980,68 euro

San Nicola Arcella: 150.000,00 euro

San Pietro in Amantea: 134.980,68 euro

San Pietro in Guarano: 149.946,00 euro

San Sosti: 150.000,00 euro

San Vincenzo La Costa: 150.000,00 euro

Sant’Agata di Esaro: 150.000,00 euro

Santa Caterina Albanese: 149.999,32 euro

Santa Domenica Talao: 150.000,00 euro

Santa Sofia d’Epiro: 150.000,00 euro

Santo Stefano di Rogliano: 150.000,00 euro

Scalea: 150.000,00 euro

Scigliano: 150.000,00 euro

Serra d’Aiello: 134.980,68 euro

Spezzano della Sila: 149.927,80 euro

Terranova da Sibari: 150.000,00 euro

Torano Castello: 149.927,80 euro

Tortora: 150.000,00 euro

Vaccarizzo Albanese: 150.000,00 euro

Verbicaro: 150.000,00 euro

Zumpano: 149.927,80 euro

Provincia di Catanzaro: 49 Comuni

Amaroni: 150.000,00 euro

Amato: 134.980,68 euro

Badolato: 150.000,00 euro

Belcastro: 150.000,00 euro

Borgia: 150.000,00 euro

Botricello: 145.000,00 euro

Caraffa di Catanzaro: 150.000,00 euro

Carlopoli: 150.000,00 euro

Cerva: 150.000,00 euro

Cicala: 134.980,68 euro

Cortale: 150.000,00 euro

Cropani: 149.953,00 euro

Curinga: 150.000,00 euro

Decollatura: 150.000,00 euro

Gagliato: 134.980,68 euro

Gimigliano: 150.000,00 euro

Girifalco: 150.000,00 euro

Guardavalle: 150.000,00 euro

Isca sullo Ionio: 150.000,00 euro

Jacurso: 134.980,68 euro

Maida: 150.000,00 euro

Marcedusa: 134.980,68 euro

Martirano: 134.980,68 euro

Martirano Lombardo: 134.980,68 euro

Miglierina: 134.980,68 euro

Montauro: 150.000,00 euro

Nocera Terinese: 149.997,41 euro

Olivadi: 134.980,68 euro

Palermiti: 149.500,00 euro

Pentone: 150.000,00 euro

Petrizzi: 134.980,68 euro

Petronà: 150.000,00 euro

Platania: 150.000,00 euro

San Floro: 134.980,68 euro

San Mango d’Aquino: 149.882,91 euro

San Pietro Apostolo: 150.000,00 euro

San Sostene: 150.000,00 euro

San Vito sullo Ionio: 150.000,00 euro

Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: 150.000,00 euro

Satriano: 150.000,00 euro

Sellia: 134.980,68 euro

Sellia Marina: 150.000,00 euro

Sersale: 150.000,00 euro

Settingiano: 150.000,00 euro

Squillace: 149.999,87 euro

Stalettì: 150.000,00 euro

Taverna: 150.000,00 euro

Tiriolo: 150.000,00 euro

Zagarise: 150.000,00 euro

Provincia di Crotone: 13 Comuni

Caccuri: 150.000,00 euro

Carfizzi: 134.980,68 euro

Castelsilano: 134.980,68 euro

Cirò: 150.000,00 euro

Pallagorio: 134.980,68 euro

Rocca di Neto: 150.000,00 euro

Roccabernarda: 150.000,00 euro

San Nicola dell’Alto: 134.980,68 euro

Santa Severina: 150.000,00 euro

Scandale: 150.000,00 euro

Strongoli: 150.000,00 euro

Umbriatico: 134.980,68 euro

Verzino: 150.000,00 euro

Provincia di Reggio Calabria: 49 Comuni

Africo: 149.952,66 euro

Agnana Calabra: 134.980,68 euro

Antonimina: 150.000,00 euro

Ardore: 150.000,00 euro

Bagaladi: 134.980,68 euro

Benestare: 150.000,00 euro

Bianco: 150.000,00 euro

Bivongi: 150.000,00 euro

Bova Marina: 150.000,00 euro

Brancaleone: 150.000,00 euro

Bruzzano Zeffirio: 150.000,00 euro

Calanna: 134.980,68 euro

Campo Calabro: 150.000,00 euro

Canolo: 134.980,68 euro

Careri: 150.000,00 euro

Caulonia: 150.000,00 euro

Ciminà: 134.980,68 euro

Condofuri: 150.000,00 euro

Cosoleto: 134.980,68 euro

Delianuova: 150.000,00 euro

Feroleto della Chiesa: 150.000,00 euro

Fiumara: 134.980,68 euro

Galatro: 149.481,34 euro

Gerace: 150.000,00 euro

Gioiosa Ionica: 150.000,00 euro

Maropati: 150.000,00 euro

Martone: 134.980,68 euro

Melicucco: 150.000,00 euro

Molochio: 149.500,00 euro

Montebello Jonico: 149.500,00 euro

Motta San Giovanni: 150.000,00 euro

Pazzano: 134.980,68 euro

Placanica: 134.980,68 euro

Platì: 150.000,00 euro

Rizziconi: 150.000,00 euro

Samo: 134.980,68 euro

San Lorenzo: 150.000,00 euro

San Roberto: 150.000,00 euro

Santa Cristina d’Aspromonte: 134.980,68 euro

Scido: 134.980,68 euro

Scilla: 150.000,00 euro

Seminara: 150.000,00 euro

Sinopoli: 150.000,00 euro

Staiti: 134.980,68 euro

Stignano: 150.000,00 euro

Stilo: 150.000,00 euro

Taurianova: 150.000,00 euro

Terranova Sappo Minulio: 134.980,68 euro

Varapodio: 150.000,00 euro

Provincia di Vibo Valentia: 23 Comuni

Acquaro: 150.000,00 euro

Arena: 150.000,00 euro

Briatico: 150.000,00 euro

Drapia: 150.000,00 euro

Filandari: 150.000,00 euro

Francavilla Angitola: 150.000,00 euro

Gerocarne: 150.000,00 euro

Jonadi: 150.000,00 euro

Limbadi: 150.000,00 euro

Mileto: 150.000,00 euro

Mongiana: 134.980,68 euro

Monterosso Calabro: 150.000,00 euro

Nardodipace: 150.000,00 euro

Pizzoni: 134.980,68 euro

Polia: 134.980,68 euro

Ricadi: 150.000,00 euro

San Calogero: 150.000,00 euro

San Nicola da Crissa: 150.000,00 euro

Serra San Bruno: 150.000,00 euro

Sorianello: 150.000,00 euro

Vallelonga: 134.980,68 euro

Vazzano: 134.980,68 euro

Zungri: 150.000,00 euro

Il quadro regionale

Il numero più alto di Comuni beneficiari si registra nella provincia di Cosenza, con 78 enti inseriti nell’elenco. Seguono le province di Catanzaro e Reggio Calabria, entrambe con 49 Comuni, quindi Vibo Valentia con 23 e Crotone con 13.

La misura si muove dentro una cornice pensata per finanziare interventi di dimensione contenuta ma immediatamente realizzabili, soprattutto nei centri più piccoli. Il limite massimo di 150mila euro per ciascuna candidatura ha consentito di distribuire le risorse su un numero molto ampio di amministrazioni, con l’obiettivo di migliorare tratti di viabilità locale e infrastrutture considerate essenziali per l’accessibilità dei territori.