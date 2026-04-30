Prosegue senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri Forestali, coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, contro l’abbandono illecito di rifiuti lungo la fascia tirrenica cosentina.

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo di Paola hanno eseguito un nuovo intervento nel territorio di Fuscaldo, in località “Messinette”, dove è stato individuato un terreno trasformato in discarica abusiva a pochi metri dalla spiaggia.

Durante un servizio mirato, i Carabinieri hanno notato la presenza di diversi cumuli sospetti all’interno di un appezzamento confinante con il litorale, nei pressi di un’abitazione. L’ispezione ha permesso di accertare la presenza di rifiuti speciali, sia pericolosi che non, provenienti in gran parte da attività di demolizione edilizia. Tra i materiali rinvenuti anche ferro, eternit e altri scarti di varia natura.

L’area risultava suddivisa in due zone distinte, entrambe utilizzate come discariche. Una di queste era delimitata da grossi blocchi di cemento, mentre i rifiuti erano stati coperti con sabbia nel tentativo di occultarli. Su disposizione della Procura, i militari hanno proceduto al sequestro delle due aree e al deferimento di tre persone, proprietarie del fondo, per violazione della normativa ambientale.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo del territorio, volto a contrastare pratiche illegali che mettono a rischio le matrici ambientali e l’equilibrio di un’area particolarmente delicata come quella costiera.