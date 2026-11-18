Un’area di oltre 160 metri quadrati trasformata in un deposito non autorizzato di rifiuti speciali. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza nel corso di un’attività di controllo del territorio lungo la fascia tirrenica cosentina, che ha portato al sequestro del terreno e alla denuncia del proprietario.

L’operazione è stata condotta dai finanzieri della Compagnia di Paola, con il supporto della Sezione Aerea di Lamezia Terme del Reparto Operativo Aeronavale di Vibo Valentia e sotto il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Paola.

L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione proveniente dalla componente aerea del Corpo, che aveva individuato una situazione sospetta. I successivi controlli sul posto hanno permesso di accertare la presenza di circa 250 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da materiali ferrosi, accumulati senza le necessarie autorizzazioni.

Al termine delle verifiche, i militari hanno proceduto al sequestro dell’area interessata. Le successive indagini hanno inoltre consentito di risalire all’identità del proprietario del terreno, che è stato deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente.

L’attività rientra nell’ambito dei controlli che la Guardia di Finanza porta avanti per contrastare gli illeciti ambientali e tutelare il territorio e la salute pubblica. Un’azione che vede coinvolte anche le componenti aeronavali del Corpo, fondamentali per individuare situazioni di potenziale illegalità difficilmente rilevabili attraverso i soli controlli da terra.

Resta fermo il principio della presunzione di innocenza: la responsabilità della persona sottoposta a indagine dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie e potrà considerarsi definitiva soltanto in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna.