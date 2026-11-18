Il primo banco di prova del nuovo progetto Cosenza Calcio 1914, che inizialmete sarà Db Cosenza, passa dal San Vito-Marulla. Dopo la presentazione ufficiale andata in scena al Cinema Italia, durante la quale il gruppo di imprenditori ha illustrato programmi, ambizioni e obiettivi della nuova realtà calcistica cittadina, arriva un appuntamento importante per definire gli aspetti organizzativi legati all'utilizzo dello stadio.

Venerdì 20 novembre, alle ore 11, a Palazzo dei Bruzi, sono stati infatti convocati i rappresentanti della DB Rossoblù Città di Luzzi e quelli dell'attuale società di Eugenio Guarascio, concessionario dell'impianto di via degli Stadi. Un incontro che servirà a regolamentare la gestione e l'utilizzo del San Vito-Marulla nelle giornate in cui ospiterà le partite casalinghe della nuova realtà rossoblù.

La questione “San Vito – Marulla”

Il Comune di Cosenza, in prima fila ieri con il sindaco Franz Caruso ed il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, ha già concesso alla DB Rossoblù l'utilizzo dello stadio per cinque gare della stagione in corso. La prima è in programma domenica 29 novembre, una data che segnerà il debutto del nuovo progetto nell'impianto cittadino. Prima di allora sarà necessario definire una serie di aspetti pratici e organizzativi per garantire la convivenza tra le due società che, pur militando in categorie differenti, si ritroveranno a utilizzare la stessa struttura.

Sul tavolo dell'incontro ci saranno quindi le modalità di accesso e utilizzo dell'impianto, il coordinamento tra le società e tutti gli aspetti necessari a consentire il regolare svolgimento delle gare concesse alla DB Rossoblù, tenendo conto della concessione attualmente in essere e del punto 4 del regolamento. Il “San Vito-Marulla” è stato uno dei temi centrali della presentazione del progetto di rinascita del Cosenza Calcio 1914.

Alfredo Citrigno, tra i promotori dell'iniziativa che riunirà venti imprenditori, ha sottolineato l'importanza di poter disporre dell'impianto cittadino: «Abbiamo bisogno di una casa e quella è lo stadio San Vito-Marulla», ringraziando il sindaco per la concessione delle cinque partite. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Giuseppe Carratelli, che ha guardato già alla prossima stagione auspicando una soluzione più stabile: «Ciò che conta è recuperare la voglia di andare allo stadio e di riappropriarci dello sport».

Da qui la volontà di arrivare a una convenzione per l'utilizzo dell'impianto anche nel prossimo campionato. La questione assume un significato particolare anche alla luce di quanto raccontato da Luca Di Donna nel corso della conferenza stampa. Prima di scegliere di ripartire dall'Eccellenza attraverso la DB Rossoblù, il gruppo imprenditoriale aveva infatti cercato di acquisire l'attuale Cosenza Calcio, senza riuscire a trovare un'intesa con la proprietà di Guarascio. Una serie di tentativi, avviati già nel mese di maggio e proseguiti fino a settembre, che ha poi portato alla decisione di intraprendere un percorso completamente autonomo.

Adesso le due realtà saranno chiamate a confrontarsi attorno allo stesso tavolo, non per discutere di questioni societarie, ma per affrontare un tema strettamente organizzativo: l'utilizzo condiviso del San Vito-Marulla. Un passaggio necessario per consentire alla DB Rossoblù di disputare le cinque partite autorizzate nell'impianto cittadino. Il primo appuntamento è fissato per il 29 novembre, ma prima ci sarà quello di venerdì mattina a Palazzo dei Bruzi, dove Comune e società dovranno definire le regole per la gestione dello stadio nelle giornate interessate dalla concessione.