Il questore di Palermo ha disposto 8 Daspo nei confronti di due tifosi del Palermo calcio, di 38 e 56 anni, due steward in servizio allo stadio, di 37 e 57 anni, e di una delegazione della società sportiva ospite composta da 4 persone rispettivamente di 22, 25, 27 e 46 anni.

I provvedimenti sono legati alle violenta rissa del 20 maggio nel settore "Tribuna Autorità" dello stadio comunale "Renzo Barbera" di Palermo durante l'incontro tra il Palermo e il Catanzaro, valido per il turno di ritorno della semifinale dei play off di serie B. L'attività investigativa della Digos ha appurato che un appartenente alla delegazione della squadra ospite, (27enne) durante il primo tempo della partita, ha avuto atteggiamenti molesti e provocatori, tali da essere ripreso da un tifoso del Palermo che, alla fine del primo tempo, lo ha redarguito, con atteggiamento di sfida, con due pacche sulla spalla.

Il gesto ha generato nel supporter ospite una violenta reazione - colpendo il tifoso del Palermo con una manata, tirandolo a se e facendolo sbattere contro un seggiolino - che ha innescato una serie di reazioni violente alle quali hanno partecipato attivamente 4 rappresentanti della delegazione della squadra ospite, due tifosi del Palermo e due steward in servizio presso la Tribuna Autorità.

Tutti i destinatari delle misure di prevenzione interdittive sono stati denunciati per rissa aggravata; a tre supportes del Catanzaro (22, 25 e 27 anni), è stato contestato anche il reato di violenza o minaccia ai danni degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono attività sportive.

La misura di prevenzione interdittiva emessa dalla Divisione Anticrimine - ha durata complessiva di 2 anni per il 27enne sostenitore della squadra ospite da cui è scaturita la rissa, per un 37enne steward e per un 38enne tifoso del Palermo; e la durata di 1 anno per tutti gli altri. La violazione delle disposizioni contenute nel provvedimento è punita con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 10 mila a 40 mila euro.