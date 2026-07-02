I partecipanti hanno percorso la "Foresta Incantata", certificata per la Terapia Forestale, e visitato le strutture dell'Aeronautica Militare, dall'elicottero AB 47 G al Centro di Sopravvivenza in montagna

Una giornata all'insegna della natura, dell'inclusione e della condivisione. Martedì 30 giugno l'Associazione Arca di Noè è stata ospite del Distaccamento Aeronautico di Montescuro per un'iniziativa che ha unito benessere, scoperta del territorio e conoscenza delle attività dell'Aeronautica Militare.

Ad accogliere il gruppo sono stati il comandante, tenente colonnello Fabio D'Alessandro, e il personale del reparto, che hanno accompagnato i partecipanti in un percorso immersivo all'interno della "Foresta Incantata", area situata nel complesso di Montescuro e riconosciuta per la Terapia Forestale grazie agli studi del CNR-Ibe e del Parco Nazionale della Sila.

Il sito rappresenta un ambiente naturale studiato per favorire il benessere psicofisico attraverso il contatto diretto con il bosco, offrendo ai visitatori un'esperienza sensoriale immersa nella natura.

Al termine della passeggiata, gli ospiti hanno avuto l'opportunità di conoscere più da vicino le attività del Distaccamento Aeronautico, visitando alcune delle strutture più rappresentative, tra cui il nuovo elicottero AB 47 G esposto nel comprensorio e il Centro di Sopravvivenza in montagna, dove sono custodite anche le tute da volo utilizzate dai piloti.

L'iniziativa si è conclusa in un clima di partecipazione e condivisione, tra sorrisi e momenti di incontro che hanno rafforzato il legame tra l'associazione e il personale dell'Aeronautica Militare.

Per i promotori, la giornata rappresenta l'inizio di un percorso di collaborazione destinato a proseguire nel tempo, con l'obiettivo di promuovere inclusione, accoglienza e occasioni di crescita attraverso esperienze a contatto con la natura e con le realtà del territorio.