Talune app di messaggistica istantanea sono spesso oggetto di critica perché favoriscono comportamenti poco edificanti, ma oggi una di queste piattaforme ha permesso di salvare una vita! Durante un servizio perlustrativo nel comune di Rocca Imperiale, tre carabinieri effettivi alla Stazione di Rocca Imperiale Scalo della Compagnia di Cassano all’Jonio sono intervenuti sul lungomare aiutando una giovane persona a desistere da un gesto insano.

La Centrale Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Corigliano-Rossano ha immediatamente allertato la pattuglia più prossima al luogo indicato, grazie alla capillarità dell’Arma e al dispositivo di controllo del territorio, consentendo l’intervento immediato, prima che la situazione potesse precipitare.

Determinante è stata la capacità del Comandante della locale Stazione Carabinieri che, libera dal servizio e senza esitare, si è recata nel luogo segnalato, individuando chi in quel momento aveva bisogno di dialogare, quindi con pazienza e sensibilità, il Maresciallo è riuscito a costruire un ponte di fiducia, trasformando un momento di disperazione in un momento di confronto, aperto e umano, ascoltando le parole di profondo disagio connesso a difficoltà familiari e personali, fino a far comprendere come la vita sia un bene da salvaguardare per se stessi e per gli altri.

L’episodio richiama la vocazione profonda dell’Arma dei Carabinieri: un’Istituzione che, oltre ai compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza, è da sempre punto di riferimento per le comunità che ci vengono affidate. In ogni borgo, in ogni comunità, i Carabinieri non sono soltanto un’uniforme, sono volti conosciuti, interlocutori fidati, sentinelle di prossimità. Ora, quella persona è affidata ai familiari.