Furti a ripetizione nel centro storico di Rossano. Non un episodio isolato, ma una sequela che sta creando paura e rabbia tra i residenti. Nell’ultimo fine settimana ignoti sono entrati in alcune abitazioni in pieno giorno, approfittando dell’assenza temporanea dei proprietari. Hanno agito con astuzia, senza destare sospetti. Nessuno si è accorto di nulla fino al rientro in casa. Nel mirino appartamenti tra Villaggio Santa Chiara, Rossano paese. E nei giorni scorsi anche viale Sant’Antonio, fino alla zona dell’ex caserma dei vigili del fuoco. In un caso i malviventi hanno divelto la porta con un piede di porco, mettendo l’abitazione completamente sottosopra. Portati via orologi, gioielli e denaro contante. Cassetti svuotati, armadi aperti, stanze rovistate con metodo.

«Agiscono in pieno giorno, silenziosi. Non mi sembrano ladruncoli improvvisati», racconta un residente. Il timore è che dietro i colpi ci sia un gruppo organizzato, capace di studiare movimenti e abitudini. Nei giorni scorsi altri furti sono stati segnalati in appartamenti della stessa area. Una sfilza che preoccupa. I cittadini chiedono più controlli, pattugliamenti frequenti e sistemi di videosorveglianza attivi. «Così non possiamo andare avanti», è lo sfogo che si ripete tra vicoli e piazze. La richiesta è chiara: maggiore presenza delle forze dell’ordine e un piano straordinario per tutelare l’intera area.