Carenze di organico, necessità di maggiore tutela, valorizzazione delle specializzazioni e un dialogo costante con le istituzioni per garantire servizi adeguati ai cittadini alcuni temi trattati dal presidente Angelo Sposato nella sua relazione
Tutti gli articoli di Sanità
PHOTO
L’assemblea annuale dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Cosenza si è svolta con una partecipazione ampia e compatta degli iscritti, confermando il ruolo centrale che la comunità infermieristica riveste nel sistema sanitario provinciale. Un appuntamento che, oltre agli adempimenti istituzionali, ha rappresentato un momento di identità, confronto e crescita professionale.
La relazione del presidente Sposato: identità, orgoglio e responsabilità
Il presidente Fausto Sposato ha aperto i lavori tracciando la rotta dell’Opi cosentino con un intervento denso di consapevolezza e visione. Ha richiamato il valore della professione, la sua evoluzione e il peso crescente che gli infermieri assumono nei percorsi di cura: “Siamo il fulcro della sanità, non dimentichiamolo”, ha affermato, sottolineando come la qualità dell’assistenza passi inevitabilmente dal riconoscimento delle competenze e dal rafforzamento del ruolo professionale. Sposato ha inoltre evidenziato le sfide che attendono la categoria: carenze di organico, necessità di maggiore tutela, valorizzazione delle specializzazioni e un dialogo costante con le istituzioni per garantire servizi adeguati ai cittadini.
Bilancio e numeri: un ordine solido e in crescita
Il tesoriere Fabrizio Chiappetta ha presentato i dati economici dell’Ordine, evidenziando una gestione sana e trasparente. Con 4.400 iscritti, l’Opi di Cosenza si conferma una realtà numericamente importante e amministrativamente solida.
La relazione è stata accompagnata dalla conferma della segreteria guidata da Adriana Imbrogno e dalla verifica dei revisori dei conti, con l’intervento della dottoressa De Napoli, che ha certificato la regolarità delle procedure e la buona tenuta finanziaria dell’ente.
Formazione e tutela: focus sulla violenza contro gli operatori sanitari
La seconda parte dell’assemblea è stata dedicata alla formazione, con un dibattito molto partecipato su un tema di drammatica attualità: la violenza contro gli operatori sanitari. Un confronto intenso, arricchito dagli interventi di Nicola Ramacciati, esperto di gestione delle emergenze e dinamiche di rischio; Sara Morales Palomares, che ha approfondito gli aspetti psicologici e organizzativi legati agli episodi di aggressione ed il prof Ubaldo Comite, legale dell’Opi, che ha illustrato il quadro normativo, le tutele e le responsabilità giuridiche. Il dibattito ha messo in luce la necessità di strumenti concreti, percorsi formativi continui e una rete istituzionale più forte per prevenire e contrastare un fenomeno che incide sulla sicurezza e sulla dignità dei professionisti.
Una comunità professionale coesa
L’assemblea ha confermato un Opi Cosenza attivo, compatto e consapevole del proprio ruolo. La partecipazione degli iscritti, la qualità delle relazioni e l’attenzione ai temi cruciali per la professione delineano un percorso chiaro: rafforzare la presenza degli infermieri nel sistema sanitario e tutelarne competenze, diritti e sicurezza.