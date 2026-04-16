Un intervento dei carabinieri è in corso nel centro storico di Rossano, nel quartiere Ciglio della Torre. Diverse pattuglie dell’Arma sono state viste muoversi tra i vicoli della zona, attirando l’attenzione dei residenti.

Da quanto trapela, i militari sarebbero impegnati in accertamenti all’interno di un garage riconducibile a un uomo di circa 50 anni, residente sul posto. Le operazioni, iniziate nelle ultime ore, si svolgono con discrezione ma con un dispiegamento rilevante di mezzi.

I carabinieri stanno effettuando verifiche mirate, ma al momento non sono stati diffusi dettagli ufficiali sulle motivazioni dell’intervento. L’area è stata presidiata per consentire agli operatori di lavorare senza interferenze. L’attività risulta ancora in corso e il riserbo resta massimo.

Non è chiaro se l’operazione porterà a sviluppi nelle prossime ore o se si tratta di controlli preventivi legati ad altre indagini.