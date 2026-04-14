Gli aspiranti consiglieri hanno firmato nella giornata di ieri. Nell’elenco anche il consigliere regionale e quattro volte primo cittadino Orlandino Greco e tre consiglieri comunali di maggioranza uscenti

Nicoletta Perrotti, candidata a sindaco di Castrolibero, ha completato ieri la lista “Rinascita Civica” per elezioni comunali del 24-25 maggio. Tra gli altri c’è il consigliere regionale della Lega Orlandino Greco, già quattro volte primo cittadino e leader del gruppo fin dal 2001 quando fu eletto da giovanissimo alla guida del Municipio. Come anticipato, ha deciso di tirare la volata all’attuale assessore in quella che si annuncia una campagna elettorale intensa e molto lunga.

Nella lista “Rinascita Civica” compaiono anche i consiglieri comunali uscenti Guido Greco, Anna Giulia Mannarino e Aldo Figliuzzi. Nicoletta Perrotti l’ha definita «una lista forte, formata da compagni di viaggio compatti e solidali dopo quanto accaduto». Il riferimento, per nulla velato, è alla frattura consumata nei giorni scorsi da Francesco Serra che ha deciso di staccarsi e affrontare il giudizio degli elettori autonomamente, supportato da Angelo Gangi, Raffaella Ricchio e dagli altri firmatari del documento che lo hanno portato a candidarsi a sindaco.

Elezioni Castrolibero, i nomi della lista "Rinascita Civica” con Perrotti sindaca

Perrotti ha precisato «di aver scelto la strada della coerenza e che i componenti della sua lista sono rimasti fedeli a un progetto che non è mai stato personale, ma profondamente collettivo». «Il mio gruppo - ha aggiunto - non cerca scorciatoie, ma ha scelto di mettersi in gioco con responsabilità, portando competenze, passione e senso di appartenenza» Ecco, nel dettaglio, l’elenco dei nominativi a sostegno di Nicoletta Perrotti, candidata a sindaco di Castrolibero alle prossime elezioni: