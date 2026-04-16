Venerdì 17 aprile 2026, alle ore 10:00, presso l’Università della Calabria, Aula University Club, Greenbiz Observatory promuove la presentazione del libro "Nel nome del pane”di Luigi A. Chiarello, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, DiSPES.

L’iniziativa si inserisce nelle finalità dell’Osservatorio del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, DISCAG, dedicato a dati, ricerca, sostenibilità e innovazione per un business verde. L’incontro sarà aperto dai saluti istituzionali del Prof. Gianluigi Greco, Rettore UNICAL, del Prof. Franco Rubino, Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, e del Prof. Ercole Giap Parini, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali. Introdurrà i lavori la Prof.ssa Romilda Mazzotta, Presidente del Greenbiz Observatory.

L’autore Luigi A. Chiarello dialogherà con Monica Peta, docente del corso di Revisione della sostenibilità nel bilancio d’impresa e componente del Comitato scientifico del Greenbiz Observatory. Interverranno inoltre Walter Nocito, docente UNICAL, di Istitutzioni di Diritto Pubblico, Filomena Greco, imprenditrice e Consigliere membro della Commissione Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo, Assessore Regionale dell’Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione della Regione Calabria.

Interverranno l’Unione Nazionali Giovani Dottori Commercialisti di Cosenza, gli studenti dell’UNICAL, insieme ad altri ospiti d’ onore. L’evento si propone come un momento di confronto tra ricerca, cultura, istituzioni e territorio, a partire da un’opera letteraria che affronta con originalità temi di grande attualità: sostenibilità, agroalimentare, governance, innovazione, identità dei territori, responsabilità ambientale e sociale.

Autore del volume è Luigi A. Chiarello, Vicecaporedattore del quotidiano nazionale ItaliaOggi, Accademico Aggregato dei Georgofili, laureato in Scienze economiche e sociali presso l’Università della Calabria. Il suo profilo unisce esperienza giornalistica, competenza economica e una consolidata attenzione ai temi dell’agroalimentare, dell’ambiente e delle trasformazioni del sistema produttivo contemporaneo.

Il Thriller alimentare è centrato su una domanda tanto semplice quanto radicale: “Chi controllerà il cibo controllerà il mondo?”. Una domanda che apre il confronto su questioni centrali della sostenibilità ambientale, sociale e di governance, ESG: trasparenza delle filiere, sicurezza alimentare, governo delle risorse, responsabilità sociale, impatto delle trasformazioni tecnologiche e finanziarie sui sistemi agroalimentari.