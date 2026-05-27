Dramma sfiorato durante un pranzo in famiglia: l’uomo è stato fermato dai Carabinieri dopo violenze e tentativo di soffocamento. La donna trovata in un’utilitaria

Momenti di paura e tensione a Rota Greca, dove un tranquillo pranzo festivo in famiglia si è trasformato in un episodio di violenza domestica culminato con l’arresto di un uomo di 39 anni. La vicenda avrebbe potuto avere conseguenze ancora più drammatiche senza il rapido intervento dei soccorsi e dei Carabinieri della Compagnia di Rende.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tutto sarebbe nato da una discussione tra marito e moglie all’interno dell’abitazione di famiglia. Il diverbio, inizialmente verbale, sarebbe rapidamente degenerato fino a sfociare in una violenta aggressione fisica. La donna avrebbe subito percosse e, stando alle prime testimonianze raccolte dai militari, l’uomo avrebbe anche tentato di soffocarla.

In preda al panico, la vittima è riuscita ad allontanarsi dall’abitazione e a chiedere aiuto. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, la donna si trovava già a bordo della propria auto, ferma lungo la carreggiata, assistita dal personale del 118 e dai medici della guardia medica di Lattarico. Ai sanitari e ai Carabinieri, ancora sotto shock, ha raccontato quanto appena accaduto.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari della Compagnia di Rende, coordinati dal capitano Andrea Aiello. I Carabinieri hanno quindi raggiunto l’abitazione dell’uomo, rintracciandolo nel cortile di casa. Alla vista delle forze dell’ordine, il 39enne avrebbe dato in escandescenze, rendendo necessario un intervento deciso per bloccarlo. Per lui è scattato l’arresto. Il provvedimento è stato successivamente convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico.