Dopo l’amministrazione guidata da Rosaria Succurro, sono Marco Ambrogio, Pino Belcastro, Luigi Candelise, Antonio Barile e Stefania Fratto a contendersi la poltrona di primo cittadino

Dopo Rosaria Succurro c’è stato un contestatissimo intermezzo durato circa sei mesi. Adesso, alle elezioni comunali 2026 San Giovanni in Fiore è pronta a rinnovare il proprio consiglio comunale e ad eleggere il nuovo sindaco. Ad ambire alla poltrona di primo cittadino ci sono Marco Ambrogio in rappresentanza della coalizione di centrodestra, Pino Belcastro con a sostegno una coalizione civica, Luigi Candelise quale candidato del centrosinistra ufficiale, Antonio Barile a capo di liste civiche e Stefania Fratto, anche lei espressione del civismo. Nel caso nessuno ottenga il 50% dei voti più uno, si ricorrerà al ballottaggio del 7-8 giugno.

Candidato a sindaco: Marco Ambrogio

Lista “Ambrogio Sindaco”

Francesco Fragale

Lucia Nigro

Francesco Lico

Francesca Benincasa

Giuliana Dipierro

Luigi Guarascio

Serafina Tallarico

Loredana Scarcelli

Giuseppina De Santo

Maria Ferrise

Domenico Spadafora

Giuseppe Olivito Spadafora

Rosa Ambrosio

Piersaverio Greco

Rosa Mazza

Luigi Bibiani

Lista “San Giovanni Capitale”

Luigi Foglia

Lidia Andrieri

Mario Cardamone

Caterina (detta Catia) De Marco

Saveria Abbruzzino

Graziella Bibiani

Anna Alessio

Filomena Puleio

Giovanna Francesca Crogliano

Rossella Amelio

Salvatore Antonio Secreti

Saida Nadif

Biagio Gallo

Paolo Ventrici

Salvatore Fittante

Lista “per Rosaria”

Claudia Loria

Giuseppe detto Pino Marra

Andrea Sellaro

Francesca Oliverio

Antonio Talerico

Francesco Granato

Guendalina Marasco

Fiorella Cirò

Anna Marano

Bernardo Antonio Oliverio

Giovanni Costante

Aldo Pupo

Maria Valente

Antonietta Secreti

Giuseppe Cerminara

Enzo Iaquinta

Lista “Forza Italia”

Marco Gentile

Angela Angotti

Stefania Barberio

Giovanni Guarascio

Maria Antonia Iaconis

Salvatore Iaquinta

Sergio Lopez

Simona Marazita

Pasquale Martino

Giusy Migliarese Caputi

Paolo Mosca

Pina Perri

Martina Pisanelli

Giuseppina Scalise

Valentina Secreti

Noemi Succurro

Lista “Noi Moderati”

Andrea Ferrara

Yvonne Belcastro

Davide Belcastro

Rosario Bitonti

Mario Contorto

Salvatore Cofone

Giuseppe Costante

Rosellina Costante

Luisa Gatto

Antonio Lopetrone

Antonio Lucente

Anna Mazzei

Gianni Meluso

Andrea Romano

Caterina Emanuela Silletta

Filomena Silletta

Lista “Impegno Civico”

Giuseppe Simone Bitonti

Veronica Barberio

Emilio Colosimo

Simona De Luca

Caterina De Marco

Teresa Donato

Antonella Dori

Rosa Fragale

Antonella Mascaro

Francesco Mazzei

Maria Caterina Merandi

Maria Teresa Nicoletti

Francesco Oliverio

Antonietta Sirianni

Giacomo Spanò

Antonio Veltri

Lista “Valore Florense”

Antonio detto Antonello Martino

Teresa Cannizzaro

Pietro Spadafora

Isabella Bruno

Luana Mazzei

Daniela Meluso

Daniele Aiello

Luigi detto Gino Lopez

Valentina Stambene

Pasquale Audia

Francesco De Marco

Caterina Bassi

Manuela Guido

Giuseppe Umberto Conte

Rosa Bonasso

Salvatore Passavanti

Lista “ContinuiAMO”

Giovanni Fragale

Giovanna Donato

Monica Spadafora

Vittoria Romano

Valentina Alessio

Giovanni Silvestri

Rosalba Mannarino

Paolo Granato

Sonia Valentino

Alessandra Moraca

Serafino Caputo

Mario Marra

Francesca Curia

Paolo Spina Iaconis

Anita Greco

Barbara Lopez

Lista “La Sila nel cuore”

Giuseppe Rota

Pietro Paolo Audia

Rosanna Bitonti

Mariafrancesca De Franco

Federica De Luca

Francesca Fraschini

Katia Guarascio

Elena Iaquinta

Steven Ierardi

Francesca Mazzei

Alfredo Pio Perri

Michele Perri detto Taccia

Francesco Pignanelli

Teresa Maria Sellaro

Rosaria Talerico

Lara Gallo

Lista “Futura”

Serafina Lepera

Francesco Giovanni Marra

Rosa Angela Guzzo

Pietro Di Falco

Saveria Serra

Vincenzo Procopio

Giuseppe Mele

Salvatore Paletta

Renato Lacava

Antonella Panucci

Giovambattista Costanzo

Salvatore Spina

Biagio Orlando

Liberata Bennicasa

Pietro Ferrarelli

Rosa Loria

Candidato a sindaco: Pino Belcastro

In aggiornamento

in aggiornamento

Candidato a sindaco: Luigi Candelise

In aggiornamento

in aggiornamento

Candidato a sindaco: Antonio Barile

In aggiornamento

in aggiornamento

Candidato a sindaco: Stefania Fratto

In aggiornamento