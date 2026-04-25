Dopo Rosaria Succurro c’è stato un contestatissimo intermezzo durato circa sei mesi. Adesso, alle elezioni comunali 2026 San Giovanni in Fiore è pronta a rinnovare il proprio consiglio comunale e ad eleggere il nuovo sindaco. Ad ambire alla poltrona di primo cittadino ci sono Marco Ambrogio in rappresentanza della coalizione di centrodestra, Pino Belcastro con a sostegno una coalizione civica, Luigi Candelise quale candidato del centrosinistra ufficiale, Antonio Barile a capo di liste civiche e Stefania Fratto, anche lei espressione del civismo. Nel caso nessuno ottenga il 50% dei voti più uno, si ricorrerà al ballottaggio del 7-8 giugno.

Candidato a sindaco: Marco Ambrogio

Lista “Ambrogio Sindaco”

  • Francesco Fragale
  • Lucia Nigro
  • Francesco Lico
  • Francesca Benincasa
  • Giuliana Dipierro
  • Luigi Guarascio
  • Serafina Tallarico
  • Loredana Scarcelli
  • Giuseppina De Santo
  • Maria Ferrise
  • Domenico Spadafora
  • Giuseppe Olivito Spadafora
  • Rosa Ambrosio
  • Piersaverio Greco
  • Rosa Mazza
  • Luigi Bibiani 

Lista “San Giovanni Capitale”

  • Luigi Foglia
  • Lidia Andrieri
  • Mario Cardamone
  • Caterina (detta Catia) De Marco
  • Saveria Abbruzzino
  • Graziella Bibiani
  • Anna Alessio
  • Filomena Puleio
  • Giovanna Francesca Crogliano
  • Rossella Amelio
  • Salvatore Antonio Secreti
  • Saida Nadif
  • Biagio Gallo
  • Paolo Ventrici
  • Salvatore Fittante

Lista “per Rosaria”

  • Claudia Loria
  • Giuseppe detto Pino Marra
  • Andrea Sellaro
  • Francesca Oliverio
  • Antonio Talerico
  • Francesco Granato
  • Guendalina Marasco
  • Fiorella Cirò
  • Anna Marano
  • Bernardo Antonio Oliverio
  • Giovanni Costante
  • Aldo Pupo
  • Maria Valente
  • Antonietta Secreti
  • Giuseppe Cerminara
  • Enzo Iaquinta

Lista “Forza Italia”

  • Marco Gentile
  • Angela Angotti
  • Stefania Barberio
  • Giovanni Guarascio
  • Maria Antonia Iaconis
  • Salvatore Iaquinta
  • Sergio Lopez
  • Simona Marazita
  • Pasquale Martino
  • Giusy Migliarese Caputi
  • Paolo Mosca
  • Pina Perri
  • Martina Pisanelli
  • Giuseppina Scalise
  • Valentina Secreti
  • Noemi Succurro

Lista “Noi Moderati”

  • Andrea Ferrara
  • Yvonne Belcastro
  • Davide Belcastro
  • Rosario Bitonti
  • Mario Contorto
  • Salvatore Cofone
  • Giuseppe Costante
  • Rosellina Costante
  • Luisa Gatto
  • Antonio Lopetrone
  • Antonio Lucente
  • Anna Mazzei
  • Gianni Meluso
  • Andrea Romano
  • Caterina Emanuela Silletta
  • Filomena Silletta

Lista “Impegno Civico”

  • Giuseppe Simone Bitonti
  • Veronica Barberio
  • Emilio Colosimo
  • Simona De Luca
  • Caterina De Marco
  • Teresa Donato
  • Antonella Dori
  • Rosa Fragale
  • Antonella Mascaro
  • Francesco Mazzei
  • Maria Caterina Merandi
  • Maria Teresa Nicoletti
  • Francesco Oliverio
  • Antonietta Sirianni
  • Giacomo Spanò
  • Antonio Veltri

Lista “Valore Florense”

  • Antonio detto Antonello Martino
  • Teresa Cannizzaro
  • Pietro Spadafora
  • Isabella Bruno
  • Luana Mazzei
  • Daniela Meluso
  • Daniele Aiello
  • Luigi detto Gino Lopez
  • Valentina Stambene
  • Pasquale Audia
  • Francesco De Marco
  • Caterina Bassi
  • Manuela Guido
  • Giuseppe Umberto Conte
  • Rosa Bonasso
  • Salvatore Passavanti

Lista “ContinuiAMO”

  • Giovanni Fragale
  • Giovanna Donato
  • Monica Spadafora
  • Vittoria Romano
  • Valentina Alessio
  • Giovanni Silvestri
  • Rosalba Mannarino
  • Paolo Granato
  • Sonia Valentino
  • Alessandra Moraca
  • Serafino Caputo
  • Mario Marra
  • Francesca Curia
  • Paolo Spina Iaconis
  • Anita Greco
  • Barbara Lopez

Lista “La Sila nel cuore”

  • Giuseppe Rota
  • Pietro Paolo Audia
  • Rosanna Bitonti
  • Mariafrancesca De Franco
  • Federica De Luca
  • Francesca Fraschini
  • Katia Guarascio
  • Elena Iaquinta
  • Steven Ierardi
  • Francesca Mazzei
  • Alfredo Pio Perri
  • Michele Perri detto Taccia
  • Francesco Pignanelli

  • Teresa Maria Sellaro

  • Rosaria Talerico

  • Lara Gallo

Lista “Futura”

  • Serafina Lepera
  • Francesco Giovanni Marra
  • Rosa Angela Guzzo
  • Pietro Di Falco
  • Saveria Serra
  • Vincenzo Procopio
  • Giuseppe Mele
  • Salvatore Paletta
  • Renato Lacava
  • Antonella Panucci
  • Giovambattista Costanzo
  • Salvatore Spina
  • Biagio Orlando
  • Liberata Bennicasa
  • Pietro Ferrarelli
  • Rosa Loria

Candidato a sindaco: Pino Belcastro

In aggiornamento

  • in aggiornamento

Candidato a sindaco: Luigi Candelise

In aggiornamento

  • in aggiornamento

Candidato a sindaco: Antonio Barile

In aggiornamento

  • in aggiornamento

Candidato a sindaco: Stefania Fratto

In aggiornamento

  • in aggiornamento