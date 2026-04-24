A contendersi la poltrona di primo cittadino nel centro alle porte del capoluogo saranno Nicoletta Perrotti, Francesco Serra e Pasquale Villella
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Perrotti, Serra e Villella candidati a sindaco di Castorolibero
Dopo 25 anni di governo, la lista “Rinascita Civica” il cui leader è il consigliere regionale Orlandino Greco, non ha in partenza la certezza della vittoria. Nel nuovo secolo non era mai successo. Il tema principale per le elezioni comunali del 2026 di Castrolibero sarà principalmente questo. Gli aspiranti primi cittadini sono Nicoletta Perrotti per “Rinascita Civica”, il sindaco f.f. uscente Francesco Serra che si è staccato a sorpresa dando vita ad una piattaforma autonoma e Pasquale Villella che si pone come l’elemento di novità.
Candidato a sindaco: Nicoletta Perrotti
Lista “Rinascita Civica”
- Guido Greco
- Orlandino Greco
- Aldo Figliuzzi
- Luca Gigliotti
- Eduardo Amerise
- Damiano Morrone
- Daniele Gentile
- Annagiulia Mannarino
- Annamaria Buono
- Angela Sicilia
- Gaia Porto
- laria Ricci
Candidato a sindaco: Francesco Serra
Lista “Insieme per Castrolibero”
- Raffaella Ricchio
- Angelo Gangi
- Alex Cavaliere
- Angela Perrotta
- Claudio Caputo
- Emilia Aiello Annunziata
- Francesca Filippelli
- Gianluigi Falanga
- Ilio Perri
- Maura Zinna
- Giuseppe De Bartolo
- Rossella Pietrucci
Candidato a sindaco: Pasquale Villella
Lista “Cambia-Menti”
- Ernesto Aversa
- Patrizia Cesari
- Anna Falace
- Dina Fragale
- Michele Gedeone
- Carmine Marco Gradilone
- Emilia Sabato
- Santo Sicilia
- Alessandro Vagliante
- Francesca Vena
- Massimiliano Vena
- Domenico Verta