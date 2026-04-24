Dopo 25 anni di governo, la lista “Rinascita Civica” il cui leader è il consigliere regionale Orlandino Greco, non ha in partenza la certezza della vittoria. Nel nuovo secolo non era mai successo. Il tema principale per le elezioni comunali del 2026 di Castrolibero sarà principalmente questo. Gli aspiranti primi cittadini sono Nicoletta Perrotti per “Rinascita Civica”, il sindaco f.f. uscente Francesco Serra che si è staccato a sorpresa dando vita ad una piattaforma autonoma e Pasquale Villella che si pone come l’elemento di novità.

Candidato a sindaco: Nicoletta Perrotti

Lista “Rinascita Civica”

Guido Greco

Orlandino Greco

Aldo Figliuzzi

Luca Gigliotti

Eduardo Amerise

Damiano Morrone

Daniele Gentile

Annagiulia Mannarino

Annamaria Buono

Angela Sicilia

Gaia Porto

laria Ricci

Candidato a sindaco: Francesco Serra

Lista “Insieme per Castrolibero”

Raffaella Ricchio

Angelo Gangi

Alex Cavaliere

Angela Perrotta

Claudio Caputo

Emilia Aiello Annunziata

Francesca Filippelli

Gianluigi Falanga

Ilio Perri

Maura Zinna

Giuseppe De Bartolo

Rossella Pietrucci

Candidato a sindaco: Pasquale Villella

Lista “Cambia-Menti”