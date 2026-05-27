Personale UNEP e Giudice di Pace spostato tra aula bunker e prefabbricati. Polemica sui 96 mila euro spesi un anno fa

Il presidente del Tribunale di Castrovillari ha incontrato le Rsu per comunicare il piano che porterà alla demolizione urgente del vecchio edificio che oggi ospita gli uffici Unep e del Giudice di Pace. Durante la riunione è stato illustrato il trasferimento del personale attualmente presente nella struttura. Una parte dei dipendenti sarà spostata nell’aula bunker, mentre per gli altri verranno presi in affitto uffici prefabbricati che saranno installati nell’attuale parcheggio del tribunale.

Una soluzione definita necessaria per consentire l’abbattimento dell’immobile considerato ormai non più adeguato. La decisione, però, sta già facendo discutere anche all’interno degli uffici giudiziari. L’anno scorso sono stati spesi 96 mila euro per ricavare due stanze al piano terra. Oggi invece si parla di spostare il personale in prefabbricati da collocare nel parcheggio del tribunale.

Una cifra importante che adesso torna al centro del dibattito interno, soprattutto alla luce della nuova organizzazione prevista per ospitare gli uffici durante i lavori.

Il trasferimento coinvolgerà direttamente i servizi Unep, fondamentali per notifiche ed esecuzioni, e gli uffici del Giudice di Pace, con inevitabili cambiamenti anche per utenti e avvocati che frequentano quotidianamente il palazzo di giustizia.

Resta da capire quali saranno i tempi dell’operazione e soprattutto la durata della sistemazione provvisoria nei moduli prefabbricati. Al momento non sono stati resi noti dettagli sui costi dell’affitto delle strutture né sulle tempistiche della demolizione.

La scelta dell’aula bunker come sede temporanea di parte degli uffici nasce dalla necessità di reperire spazi immediatamente disponibili. Parallelamente, l’installazione dei prefabbricati nel parcheggio consentirà di mantenere operative le attività senza interrompere i servizi giudiziari.

Intanto tra i dipendenti cresce l’attenzione sulle future condizioni lavorative e sulla gestione degli spazi, in una fase che si annuncia delicata per l’organizzazione del tribunale di Castrovillari.