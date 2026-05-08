Non ha raggiunto la fase di stallo il fenomeno erosivo che ha già provocato, nel territorio del comune di Rovito, il crollo parziale della strada di accesso alla Contrada Episcopani, in un’area attigua alla Statale 107. Al contrario, senza un intervento di contenimento urgente, la voragine è destinata ad ampliarsi, con il rischio di un più ampio collasso di questa lingua d’asfalto e della compromissione del tratto della superstrada che collega il capoluogo bruzio con i comuni della Presila.

Chiesto un tavolo tecnico di confronto

La causa sarebbe da ricondurre ad un problema di regimentazione delle acque. In questo tratto infatti, è ubicato un pozzo di raccolta dei canali di scolo della stessa superstrada, realizzato contestualmente all’infrastruttura all’inizio degli anni settanta. Per questo l’amministrazione comunale ha chiesto all’Anas l’istituzione di un tavolo tecnico per la verifica delle responsabilità e per una congiunta valutazione degli interventi da adottare. Interventi che rivestono carattere d’urgenza non tanto e non solo per scongiurare il rischio di ulteriori cedimenti, ma anche per evitare che le famiglie residenti in questa zona, possano rimanere bloccate.

Famiglie a rischio isolamento

«Si tratta di circa una ventina di nuclei per un totale di almeno cinquanta residenti» informa il sindaco Giuseppe De Santis impegnato in una serie di sopralluoghi fin da quando, lo scorso 26 aprile, si è verificato lo smottamento. «Ci sono persone anziane e con disabilità. Ma banalmente, quest’area non è servita dal metano, per cui tra poco, qualcuno avrà l’esigenza di ricaricare le cisterne di gas, ma non sarà possibile in quanto i mezzi pesanti saranno impossibilitati a raggiungere le abitazioni. Un nostro concittadino ci ha autorizzato ad accedere da un terreno di sua proprietà, ma questa soluzione, assolutamente temporanea, non è agibile per i mezzi pesanti. Per questo ci siamo rivolti alla Prefettura, affinché convochi un tavolo tecnico con la partecipazione di Anas, ma anche delle ditte titolari dei sottoservizi».

Realizzare un nuovo svincolo

Dal Comune si pensa anche di chiedere ad Anas di realizzare un nuovo punto di accesso dalla superstrada, uno svincolo da costruire all’incirca 500 metri più a est di quello attuale dove però insiste il movimento franoso. L’opera però richiede una serie di studi progettuali affinché possa essere costruita in piena sicurezza. Intanto bisognerà trovare nell’immediato il modo di drenare altrove il passaggio delle acque piovane. Altrimenti eventuali prossime precipitazioni potrebbero provocare ulteriori smottamenti. «Purtroppo – ha chiosato il sindaco – la problematica è piuttosto complessa e l’amministrazione non ha le risorse ed i mezzi per intervenire in autonomia».