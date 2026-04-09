Decisiva la segnalazione di un sacerdote che ha chiesto l’intervento della Polizia. Sequestrato un ingente quantitativo di droga all’interno dell’auto dell’uomo, che ha prima tentato la fuga e poi aggredito gli agenti

Momenti di tensione nella serata del 7 aprile nei pressi del Santuario di San Francesco, a Paola, dove un intervento della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un uomo di 38 anni, originario di Catania, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

L’operazione è scattata a seguito della segnalazione di un sacerdote del Santuario, che aveva richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un individuo in evidente stato di agitazione e con atteggiamenti molesti, in un’area frequentata quotidianamente da numerosi fedeli e pellegrini.

Gli agenti del Commissariato di Paola sono giunti rapidamente sul posto, individuando il soggetto. Alla vista della Polizia, l’uomo avrebbe tentato inizialmente di sottrarsi al controllo, per poi reagire in modo violento, dando luogo a momenti di forte tensione.

Secondo quanto ricostruito, nel tentativo di disfarsi della droga in suo possesso, il 38enne avrebbe frantumato un involucro contenente cocaina sulla carrozzeria della propria auto. Subito dopo si sarebbe scagliato contro gli agenti, arrivando a minacciarli e a dichiarare di essere armato.

La situazione, potenzialmente pericolosa, è stata gestita con prontezza dagli operatori, che sono riusciti a bloccare l’uomo senza che si registrassero conseguenze ulteriori.

La successiva perquisizione del veicolo ha consentito di rinvenire diverse sostanze stupefacenti, tra cui droghe sintetiche e altre sostanze considerate “pesanti”, accuratamente nascoste. Secondo quanto emerso, lo stesso arrestato avrebbe ammesso la natura sintetica delle sostanze, sottolineandone anche l’elevato valore economico.

L’uomo, che risulterebbe privo di occupazione e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato in flagranza e condotto presso gli uffici del Commissariato, in attesa del rito direttissimo.

Restano ora da chiarire i motivi della sua presenza nell’area del Santuario e l’eventuale coinvolgimento in una rete più ampia di distribuzione di sostanze stupefacenti.