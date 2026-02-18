La sepoltura dignitosa delle vittime dei naufragi diventa un impegno concreto annunciato dal Comune di San Giovanni in Fiore, mentre sulle coste calabresi si consumano ore drammatiche. La sindaca facente funzioni Claudia Loria e l’assessore comunale al Bilancio Marco Ambrogio hanno espresso «profondo cordoglio per la tragedia che si sta consumando nel mare e nelle coste calabresi, dove nelle ultime ore le mareggiate hanno restituito alla riva diversi corpi senza vita, probabilmente vittime di naufragi silenziosi».

Il cordoglio e la disponibilità del Comune

Davanti a quanto sta emergendo lungo il litorale, i due amministratori richiamano la responsabilità delle istituzioni e il dovere di non restare spettatori. «Davanti a tanta sofferenza umana non possiamo restare indifferenti», affermano, spiegando la decisione di mettersi a disposizione delle autorità competenti.

Il passaggio centrale della nota è l’impegno a garantire una sepoltura decorosa nel caso in cui non emergano familiari o soggetti che possano farsi carico delle procedure. «Pertanto, con rispetto e dignità il Comune di San Giovanni in Fiore si mette a disposizione delle autorità competenti per garantire una degna sepoltura a una delle persone ritrovate, nel caso in cui non emergano familiari o altri responsabili che se ne facciano carico».

«Non voltare lo sguardo»: il messaggio alla comunità

Il comunicato lega l’atto amministrativo a un messaggio umano, insistendo sul fatto che la tragedia non può essere ridotta a numeri o cronaca. «Le istituzioni e la comunità civile non possono voltare lo sguardo di fronte a tragedie che riguardano vite umane, speranze e sogni infranti», sottolineano Loria e Ambrogio.

Indagini in corso e impegno “civile e umano”

Nel testo viene richiamato anche il lavoro delle autorità: «In queste ore, mentre le Procure e le altre autorità proseguono le indagini per identificare i corpi e far luce sulle cause dei decessi, il nostro Comune è pronto ad assumere ogni responsabilità civile e umana necessaria ad assicurare una sepoltura rispettosa e degna della persona, indipendentemente dalla sua identità, nazionalità o storia».

Il cimitero comunale e la “storia di solidarietà”

San Giovanni in Fiore mette sul tavolo ciò che può offrire concretamente: «Il Comune di San Giovanni in Fiore offre il proprio cimitero e il proprio impegno», concludono, rivendicando «la storia di umanità e solidarietà della comunità sangiovannese».