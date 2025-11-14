Il primo cittadino ha presentato una denuncia e assicura che l’amministrazione non si farà intimidire

Un gesto grave e inquietante ha scosso l’Amministrazione Comunale di San Lucido nella mattinata del 12 novembre 2025, quando davanti all’ingresso est del Municipio sono stati rinvenuti due oggetti riconducibili a proiettili. Una scoperta che ha immediatamente attivato la reazione del sindaco, Cosimo De Tommaso, che senza esitazioni si è recato presso la Stazione dei Carabinieri per sporgere denuncia-querela contro ignoti.

Ora saranno le forze dell’ordine, cui l’Amministrazione affida piena fiducia e gratitudine, a chiarire la natura dell’episodio e ad accertare eventuali responsabilità. L’esecutivo comunale, però, non intende lasciar passare sotto silenzio quanto accaduto. «Siamo di fronte a un gesto deprecabile – afferma la maggioranza consiliare – rivolto non solo al Sindaco, ma all’intera amministrazione, da sempre improntata alla trasparenza, al rispetto delle regole e alla legalità».

Parole nette, accompagnate dalla ferma volontà di andare avanti senza arretrare: «Chi pensa di intimidirci si sbaglia di grosso. Respingiamo con forza simili azioni e proseguiremo il nostro lavoro politico-amministrativo fino alla conclusione del mandato».

Il messaggio finale è rivolto alla comunità: «San Lucido ripudia ogni forma di malaffare e illegalità. Questo deve essere chiaro a tutti».