Dopo la sparatoria avvenuta nella notte all'interno di un noto locale di Sangineto, costata il ferimento di due persone, interviene il sindaco Michele Guardia, che annuncia la richiesta di un confronto urgente con il Prefetto e le forze dell'ordine per valutare il rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio.

In una nota diffusa sui social, il primo cittadino definisce quanto accaduto «un fatto di estrema gravità» che «scuote profondamente la comunità».

«Sangineto non può e non deve essere associata a episodi di violenza di questo genere – afferma Guardia –. Si tratta di fatti inaccettabili, che richiedono una risposta immediata e determinata da parte di tutte le istituzioni».

Per questo motivo il sindaco ha annunciato che chiederà un incontro urgente con il Prefetto e con le forze dell'ordine affinché vengano valutate «tutte le ulteriori misure utili a rafforzare i controlli e la sicurezza sul territorio», con particolare attenzione agli eventi che richiamano un'elevata presenza di pubblico.

Il primo cittadino esprime inoltre piena fiducia nell'attività investigativa avviata dagli inquirenti, auspicando che venga fatta rapidamente chiarezza sulla dinamica dell'accaduto e sui responsabili.

«La sicurezza dei cittadini e dei tanti visitatori che scelgono Sangineto deve rimanere una priorità assoluta – conclude Guardia –. L'Amministrazione comunale continuerà a fare la propria parte, collaborando con tutte le autorità competenti per tutelare l'ordine pubblico e preservare l'immagine di una comunità laboriosa, civile e accogliente».