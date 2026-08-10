Recenti analisi effettuate da Arpacal hanno riscontrato parametri fuori norma: in corso i controlli per risalire alle cause delle contaminazione

Con l’Ordinanza 221 del 7 agosto, il Sindaco di Rende, Onorevole Sandro Principe, ha vietato l’uso a fini potabili dell’acqua della fontana pubblica davanti alla Chiesa della Pietà a Nogiano. L’Ordinanza si è resa necessaria in seguito alle analisi di Arpacal, che hanno riscontrato parametri non regolari rispetto alle normative vigenti sulla sicurezza delle acque.

In particolare, il provvedimento vieta il consumo umano, la preparazione di cibi e l’igiene personale. Inoltre, il Sindaco incarica la società Sorical di individuare le cause della contaminazione e ripristinare la salubrità dell’acqua. La restrizione rimarrà in vigore fino a quando i monitoraggi non confermeranno il ritorno agli standard di legge previsti per la tutela della salute pubblica.