Il 23 agosto scatta la 26ª edizione del torneo tricolore. Vibonese e Praiatortora impegnate nel preliminare, mentre al primo turno è subito derby lametino. La Reggina attende la vincente di Praiatortora-Brindisi

Il profumo della nuova stagione si fa sempre più intenso nei ritiri di preparazione, ma a far scattare ufficialmente il countdown per il girone I di Serie D sono stati i sorteggi per la 26esima edizione della Coppa Italia di categoria. Il torneo prenderà il via il prossimo 23 agosto con il turno preliminare — che coinvolgerà 68 delle 162 formazioni totali tra neopromosse, retrocesse e salve ai playout — per poi proseguire con il primo turno il 30 agosto, avviando un lungo percorso che si concluderà con la finale del 4 marzo 2027.

Sotto i riflettori ci sono le cinque compagini calabresi pronte ai nastri di partenza: Reggina, Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Praiatortora.

Il Turno Preliminare (23 agosto)

Le prime a scendere in campo nell'extra-time estivo saranno Vibonese e Praiatortora:

I rossoblù debutteranno tra le mura amiche dello stadio "Luigi Razza" ospitando l'Avola, ambiziosa formazione siciliana reduce dalla storica promozione in Serie D.

Grande entusiasmo invece per la neopromossa Praiatortora, attesa da un esordio di fuoco e di prestigio contro il Brindisi.

Il Primo Turno e il Derby di Lamezia

Gli scenari per la fase successiva delineano già sfide ad altissima tensione emotiva e agonistica.

Previsto subito un derby infuocato tra Sambiase e Vigor Lamezia. Entrambe già ammesse di diritto al primo turno, le due formazioni lametine si incroceranno subito in uno scontro diretto che promette di infiammare l'avvio di stagione.

La Reggina, inserita tra le grandi favorite per la vittoria finale del campionato, attende al varco la vincente tra Praiatortora e Brindisi. In caso di qualificazione, per i tirrenici si prospetta un immediato test di altissimo livello al "Granillo".

Quanto alla Vibonese, invece, qualora i rossoblù dovessero superare l'ostacolo Avola, al primo turno incroceranno i siciliani del Milazzo.