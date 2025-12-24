Nella notte della vigilia di Natale, ignoti malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat con l’intento di rubare il denaro contenuto all’interno, poi hanno letteralmente sradicato e portato via l’apparecchio. Il fatto è avvenuto lungo la statale 18, all’interno dell’area tutor videosorvegliata.

Tuttavia, non è ancora chiara l’entità del danno e resta anche da chiarire come i malviventi siano riusciti ad agire indisturbati, nonostante la platealità dell’azione. 

L’apparecchio si trova al piano terra di uno stabile che ospita numerose e abitazioni ed esercizi commerciali, anche, se fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea, che intanto hanno provveduto a delimitare la zona, posta sotto sequestro.