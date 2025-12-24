Non è ancora chiaro se i ladri siano riusciti nell’intento di incassare il denaro contenuto nell’apparecchio, sradicato probabilmente con un mezzo meccanico e portato via. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Scalea

Nella notte della vigilia di Natale, ignoti malviventi hanno fatto esplodere uno sportello bancomat con l’intento di rubare il denaro contenuto all’interno, poi hanno letteralmente sradicato e portato via l’apparecchio. Il fatto è avvenuto lungo la statale 18, all’interno dell’area tutor videosorvegliata.

Tuttavia, non è ancora chiara l’entità del danno e resta anche da chiarire come i malviventi siano riusciti ad agire indisturbati, nonostante la platealità dell’azione.

L’apparecchio si trova al piano terra di uno stabile che ospita numerose e abitazioni ed esercizi commerciali, anche, se fortunatamente, non si registrano feriti.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Scalea, che intanto hanno provveduto a delimitare la zona, posta sotto sequestro.