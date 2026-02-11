di Piero Gagliardi*

«L'adesione ad Italia Viva è stata densa di intensità ideate e partecipazione fino ad arrivare ad essere eletto net. Congresso del 2024 con la totatità dei consensi a Presidente Territoriale detta Città di Cosenza. Lo spirito riformista ci ha spinti immediatamente a pensare al, bene comune. Incontri assemblee e riunione con iscritti e cittadini, per elaborare contributi e proposte al. fine di migliorare (a vita dette persone netta città di Cosenza. Ma negli ultimi temi sembra che si sia inceppata la spinta ideate e programmatica.

Nel partito di Italia Viva e particolarmente in Calabria ed in provincia di Cosenza mancano nel contempo inclusione e coinvolgimento degli iscritti che non vengono convocati da motto tempo. Con il commissariamento Regionale e Provinciale di Italia Viva è cambiata la modalità di fare politica. Di fatto si sono inceppati tutti i meccanismi di partecipazione e di adesione, il collante che generava entusiasmo ed ideali. Si parta molto poco ed in chat, assemblee quasi azzerate, scarse iniziative, cancellato il confronto politico tra gli iscritti decentrando le funzioni politiche-amministrative dell'intero territorio ad un'unica entità che si identifica nella figura del Commissario Regionale.

Ritenendo che l'impegno politico si manifesti con coinvolgimento e partecipazione, proselitismo e confronto tra le persone, per stimolare ed attivare l'impegno di tutti atte iniziative politiche detta società, sviluppando le idee per dare un futuro atta Calabria ed atta città di Cosenza. Per questi motivi ho deciso di lasciare Italia Viva rimettendo it mandato di Presidente del Comune di Cosenza, concedendomi una pausa di riflessione, ma sempre pronto a proseguire t'impegno politico che mi ha sempre contraddistinto in questi anni, a portare avanti progetti in cui credo fermamente, unitamente a tutti gli amici che mi sono stati vicino in questi anni. Attività mirate solo ed esclusivamente al bene comune. A ITALIA VIVA auguro un buon lavoro anche senza di me.

* Ex presidente ITALIA VIVA Città di Cosenza