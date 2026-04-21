Le forze dell’ordine ha posto sotto sequestro quattro stabilimenti balneari lungo la costa di Santa Maria del Cedro. Le operazioni, avvenute ieri pomeriggio, si sono rese necessarie a causa di presunte irregolarità nell’occupazione di aree demaniali e nelle autorizzazioni.

Indagini in corso da mesi

L’attività è stata coordinata dalla Guardia Costiera di Maratea, con il supporto dei militari della compagnia dei carabinieri di Scalea, diretti dal capitano Alessandro Francesco Senatore. Il provvedimento è arrivato al termine di una serie di verifiche mirate, avviate nei mesi scorsi lungo tutta la costa tirrenica cosentina.

Da quanto è emerso, i controlli lungo il litorale tirrenico sarebbero ancora in corso.