Gli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello Silano riapriranno al pubblico da sabato 18 luglio, dando ufficialmente il via alla stagione estiva nelle due principali località turistiche della Sila cosentina. L’impianto di Lorica sarà aperto e gestito da Ferrovie della Calabria Srl. Per l’impianto di Camigliatello Silano, invece, la riattivazione è resa possibile grazie alla collaborazione tra ARSAC, attuale gestore, e Ferrovie della Calabria Srl, che subentrerà entro la fine di settembre nella gestione diretta, essendo in fase di completamento la due diligence necessaria.

La riapertura consentirà a turisti, escursionisti e appassionati delle attività outdoor di raggiungere agevolmente le aree più panoramiche del Parco Nazionale della Sila, favorendo la fruizione dei sentieri e la pratica di discipline come mountain bike, trail running ed escursionismo. L’iniziativa conferma l’impegno della Regione Calabria nel sostenere la destagionalizzazione dell’offerta turistica e nel valorizzare la montagna calabrese come destinazione attrattiva anche durante la stagione estiva.