Nella mattinata del 5 agosto, i Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno condotto un servizio straordinario di controllo del territorio ad alto impatto all’interno del complesso residenziale “Parco Pantano”. L'area, caratterizzata da un'elevata densità abitativa incrementata durante la stagione estiva dalla presenza di numerosi turisti, era da tempo sottoposta al monitoraggio delle forze dell'ordine per problematiche relative alla sicurezza pubblica.

L’intervento è stato coordinato dalla Procura della Repubblica di Paola, guidata dal Procuratore Capo Domenico Fiordalisi, e ha rappresentato un'operazione d'ampiezza mai realizzata in precedenza all'interno del quartiere. Le attività sul campo sono state pianificate sulla base degli elementi informativi raccolti dalla Stazione Carabinieri di Scalea, attiva nel monitoraggio continuo delle criticità segnalate dalla popolazione locale.

Il dispositivo di controllo e le forze impiegate a Scalea

L’operazione, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dello spaccio di sostanze stupefacenti e della microcriminalità, ha visto la partecipazione di diverse componenti dell'Arma. Insieme ai militari della Compagnia di Scalea, sono intervenuti gli operatori dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Calabria” e le unità canine del Nucleo Carabinieri Cinofili di Vibo Valentia.

Il dispositivo dell'operazione ad alto impatto ha consentito l'ispezione capillare delle vie d'accesso e degli spazi comuni del complesso residenziale. Nel corso del servizio, i Carabinieri hanno identificato oltre 200 persone ed eseguito accertamenti su 122 veicoli. I bilanci operativi comprendono:

Denunce in stato di libertà: due individui sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Paola per presunte violazioni del Codice della Strada. Contestualmente, le forze dell'ordine hanno disposto il ritiro e la sospensione immediata delle loro patenti di guida.

Segnalazioni amministrative: un soggetto è stato segnalato alla Prefettura di Cosenza per uso personale di sostanze stupefacenti, a seguito del ritrovamento di una dose di cocaina.

Sanzioni amministrative: sono stati elevati diversi verbali per infrazioni al Codice della Strada, con particolare riferimento a violazioni quali la guida senza casco protettivo e la circolazione su veicoli privi della prescritta revisione periodica.

L'incremento demografico legato ai flussi turistici estivi nella fascia costiera comporta un aumento delle criticità connesse all'ordine pubblico, richiedendo verifiche mirate per prevenire l'insorgenza di contesti illegali.

Prospettive per la stagione estiva nella Riviera dei Cedri

Le attività svolte nel complesso Parco Pantano rientrano in un piano di prevenzione più ampio. L’Arma dei Carabinieri ha confermato che i controlli ad alto impatto proseguiranno nelle prossime settimane e verranno progressivamente estesi ad altri comuni della Riviera dei Cedri per tutta la durata della stagione estiva, allo scopo di mantenere il monitoraggio della circolazione stradale e dei punti di aggregazione a maggiore affluenza.

Si precisa che il procedimento penale inerente ai soggetti deferiti si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. La posizione degli indagati sarà oggetto di successiva verifica processuale nel contraddittorio tra le parti. In linea con la normativa vigente e nel rispetto della presunzione di innocenza, gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino all'eventuale emissione di una sentenza definitiva di condanna.