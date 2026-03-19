La droga e le banconote sono state rinvenuti dai carabinieri all’interno di un’auto con targa straniera, fermata ad un posto di blocco. Arrestai due ventenni

Non si ferma l'azione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto l'alto tirreno cosentino. Sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, i militari della Stazione locale e del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di stupefacenti, settore che negli ultimi mesi ha già fatto registrare significativi risultati in termini di arresti, denunce e ingenti sequestri.

L'ultimo colpo allo spaccio è stato messo a segno nel pomeriggio di martedì 17 marzo, nel cuore del centro storico scaleota. Durante un servizio mirato, gli uomini della Benemerita hanno intercettato e sottoposto a controllo un'autovettura con targa straniera che si aggirava con fare sospetto. L'intuizione degli operanti ha trovato immediato riscontro nelle operazioni di perquisizione: all'interno del mezzo, occultati con cura, sono stati rinvenuti 1.046 grammi di hashish.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato la somma in contanti di 6.700,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell'illecita attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza di due giovani: SJ., 27enne straniero residente in zona, e C.S., 20enne di origini napoletane.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) dei Carabinieri di Vibo Valentia per gli accertamenti tecnici del caso, mentre per i due arrestati si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Paola, dove restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.