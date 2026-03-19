Non si ferma l'azione di controllo del territorio condotta dai Carabinieri della Compagnia di Scalea su tutto l'alto tirreno cosentino. Sotto il costante coordinamento della Procura della Repubblica di Paola, i militari della Stazione locale e del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di stupefacenti, settore che negli ultimi mesi ha già fatto registrare significativi risultati in termini di arresti, denunce e ingenti sequestri.

L'ultimo colpo allo spaccio è stato messo a segno nel pomeriggio di martedì 17 marzo, nel cuore del centro storico scaleota. Durante un servizio mirato, gli uomini della Benemerita hanno intercettato e sottoposto a controllo un'autovettura con targa straniera che si aggirava con fare sospetto. L'intuizione degli operanti ha trovato immediato riscontro nelle operazioni di perquisizione: all'interno del mezzo, occultati con cura, sono stati rinvenuti 1.046 grammi di hashish.

Oltre allo stupefacente, i Carabinieri hanno recuperato la somma in contanti di 6.700,00 euro, suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta verosimilmente provento dell'illecita attività di spaccio. L'operazione si è conclusa con l'arresto in flagranza di due giovani: SJ., 27enne straniero residente in zona, e C.S., 20enne di origini napoletane.

La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti (LASS) dei Carabinieri di Vibo Valentia per gli accertamenti tecnici del caso, mentre per i due arrestati si sono spalancate le porte della Casa Circondariale di Paola, dove restano a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. 