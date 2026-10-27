L’incidente è avvenuto poco fa. Le due vetture procedevano entrambe da nord verso sud. Ancora da chiarire l’esatta dinamica dello scontro
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Un incidente stradale si è verificato poco fa davanti al distributore Q8 sulla SS18 nei pressi di Cetraro, coinvolgendo due automobili, una delle quali si è ribaltata sulla carreggiata.
Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, entrambe le vetture procedevano da nord verso sud. La dinamica resta ancora da ricostruire con precisione.
Da una prima ricostruzione, ancora da confermare, l’auto che successivamente si è capovolta potrebbe essere stata impegnata in una manovra per entrare nell’area di servizio quando sarebbe stata urtata lateralmente dall’altra vettura che sopraggiungeva alle sue spalle.
L’impatto è stato sufficientemente violento da provocare il ribaltamento di uno dei mezzi. Al momento non sono disponibili informazioni certe sulle condizioni delle persone coinvolte.
Saranno gli accertamenti a chiarire l’esatta sequenza dell’incidente e le eventuali responsabilità.