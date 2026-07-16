Il sisma è stato rilevato dall'INGV alle 12.49, con epicentro a 2 chilometri da Carolei e ipocentro a 11 chilometri di profondità. Non si segnalano danni a persone o cose

Una lieve scossa di terremoto è stata registrata oggi nel Cosentino. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha rilevato un evento sismico di magnitudo locale (ML) 2.2 alle 12:49 di giovedì 16 luglio.

L'epicentro è stato localizzato a 2 chilometri a nord-est di Carolei, alle porte di Cosenza, con coordinate geografiche 39.2652 di latitudine e 16.2403 di longitudine. Il terremoto si è verificato a una profondità di 11 chilometri.

La scossa è stata individuata dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma. Trattandosi di un evento di lieve entità, non risultano al momento segnalazioni di danni a persone o edifici, anche se il sisma potrebbe essere stato avvertito in alcuni comuni dell'area urbana cosentina, soprattutto ai piani più alti delle abitazioni.

L'area del Cosentino rientra tra quelle caratterizzate da una moderata attività sismica, monitorata costantemente dalla rete nazionale dell'INGV, che registra e analizza in tempo reale gli eventi sismici sul territorio italiano.