Dal 17 luglio al 3 agosto il celebre daily drama ambienterà alcune delle sue storie nelle località calabresi. Dalla Sila all'Isola di Dino, passando per Scalea e San Nicola Arcella, le riprese sono state realizzate grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com

La Calabria entra nel racconto di "Un posto al Sole", una delle fiction più longeve e seguite della televisione italiana. A partire da venerdì 17 luglio e fino a lunedì 3 agosto, il pubblico di Rai 3 ritroverà tra le ambientazioni della serie alcuni dei luoghi più suggestivi della regione, protagonisti delle puntate estive del celebre daily drama.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Regione Calabria – Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, con l'obiettivo di promuovere il territorio attraverso una delle produzioni televisive più amate dal pubblico italiano.

Le riprese accompagneranno gli spettatori in un viaggio tra montagna e mare. Dalla Sila, con Camigliatello Silano, il Treno della Sila, la Chiesetta di San Lorenzo e il Lago Cecita, fino alla costa tirrenica con il centro storico di Scalea, Torre Crawford, San Nicola Arcella, Praia a Mare e la spiaggia affacciata sull'Isola di Dino, scenario di alcune delle vicende raccontate nelle prossime settimane.

A vivere questa parentesi calabrese saranno alcuni dei personaggi più amati della soap: Rossella (Giorgia Gianetiempo), Nunzio (Vladimir Randazzo), Micaela (Gina Amarante), Samuel (Samuele Cavallo) e Jimmy (Gennaro De Simone).

In onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e disponibile anche su RaiPlay, Un posto al Sole è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli. Le puntate ambientate in Calabria rappresentano un'importante vetrina nazionale per il patrimonio paesaggistico e culturale della regione, che torna così a promuoversi attraverso il linguaggio della fiction televisiva.