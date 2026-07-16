Sarà Gioacchino Criaco il protagonista del nuovo appuntamento di "Incontri con l'autore (a chilometro zero)", la rassegna dedicata alla promozione della lettura organizzata dal gruppo Books&Beers con il patrocinio del Comune di San Fili.

L'incontro è in programma venerdì 17 luglio, a partire dalle 18.30, nella Piazzetta della Chiesa della Concezione, nel centro storico del paese. L'ingresso è libero e aperto a tutti.

Nel corso della serata lo scrittore calabrese presenterà il suo ultimo romanzo, "Dove canta il cuculo", pubblicato nell'aprile 2026 da Piemme. Un'opera nella quale Criaco intreccia atmosfere da thriller e suggestioni della tragedia greca, affrontando temi come le radici, il senso di appartenenza e le zone più oscure dell'animo umano.

L'iniziativa rientra nel percorso promosso da Books&Beers, gruppo di lettura nato nel 2023 all'interno della Birreria Indipendente di San Fili. Il progetto propone un incontro mensile dedicato al confronto tra lettori, unendo libri e degustazioni di birra, e negli anni ha coinvolto un numero crescente di appassionati, affrontando opere che spaziano dai classici ai bestseller contemporanei, dal giallo alla fantascienza.

Gioacchino Criaco è tra le voci più riconosciute della narrativa italiana contemporanea. Il suo esordio con "Anime nere" (2008) ha segnato la nascita del cosiddetto noir calabrese, ottenendo un'importante risonanza internazionale. Dal romanzo è stato tratto l'omonimo film, di cui lo stesso autore ha firmato il soggetto e la sceneggiatura insieme agli altri autori, pellicola premiata con numerosi riconoscimenti, tra cui nove David di Donatello, tre Nastri d'Argento, il Premio Amidei e l'Efebo d'Oro.

Nel corso della sua carriera ha pubblicato numerosi romanzi, tra cui Zefira, American Taste, Il saltozoppo, La maligredi, Il custode delle parole e L'ultimo drago d'Aspromonte, oltre a racconti e saggi tradotti in diverse lingue.

L'appuntamento offrirà ai lettori l'occasione di dialogare direttamente con l'autore, approfondire i temi del suo ultimo lavoro e confrontarsi su un percorso letterario che, partendo dalla Calabria, ha conquistato negli anni un pubblico nazionale e internazionale.