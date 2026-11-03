L'operazione, nei pressi dello svincolo di Rosarno, ha permesso di rinvenire oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacente, il tutto imballata e occultata all'interno dell'abitacolo e del vano bagagli di un veicolo e la somma in contanti di oltre 2mila euro

Proseguono senza sosta i controlli straordinari del territorio e la vigilanza lungo le principali arterie viarie calabresi al fine di assicurare la sicurezza stradale per tutti gli utenti della strada.

In questo contesto, nei giorni scorsi, lungo il tratto dell'Autostrada A2 del Mediterraneo, pattuglie della Polizia Stradale della sottosezione di Palmi hanno intercettato un'autovettura condotta a velocità pericolosa che procedeva in direzione sud. A seguito di un inseguimento, il veicolo è stato instradato in sicurezza e bloccato nei pressi dello svincolo autostradale di Rosarno.

L'atteggiamento visibilmente agitato del giovane conducente di origini cosentine, ma residente ad Alessandria, ha indotto gli agenti a procedere a una perquisizione personale e sul veicolo. L'operazione ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro oltre 1 chilogrammo di sostanza stupefacente del tipo hashish, suddiviso in due panetti e oltre 100 gr. di sostanza stupefacente del tipo cocaina, il tutto imballato e occultato all'interno dell'abitacolo e del vano bagagli e la somma in contanti di oltre 2mila euro.

Le successive analisi condotte dal Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Reggio Calabria hanno confermato la tipologia della sostanza stupefacente.

Con il coordinamento della Procura della Repubblica di Palmi, il soggetto è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed associato presso la Casa Circondariale di Palmi.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, per l’indagato, vale il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna.

L'attività di controllo della Polizia Stradale di Reggio Calabria continuerà ad essere assicurata anche nel futuro: nel corso del 2026 sono state controllate circa 25.000 persone e oltre 32.000 veicoli.