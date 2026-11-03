Ha invitato a mettere da parte i personalismi e a ritrovare le ragioni di un impegno condiviso, che trasmetta sui territori la sensazione di un partito finalmente riconnesso con i problemi delle persone

Si è svolta una riunione tra i segretari dei circoli Pd della provincia di Cosenza e il commissario della Federazione Claudio Stefanazzi. I numerosi interventi hanno sottolineato la necessità di riprendere l'azione politica sul territorio, superando le divisioni che hanno caratterizzato l'esperienza recente della Federazione Pd cosentina. Da parte dei segretari vi è stato un invito a mettere da parte i personalismi e a ritrovare le ragioni di un impegno condiviso, che trasmetta sui territori la sensazione di un partito finalmente riconnesso con i problemi delle persone.

I diversi problemi logistici e demografici rendono la partecipazione attiva alla vita del Partito molto complessa, soprattutto nei centri più piccoli e remoti. Questo dato è più evidente con riferimento alla partecipazione di giovani che certo non sono motivati da un partito che appare diviso.I segretari hanno sottolineato le peculiarità dei vari territori, e le necessità specifiche delle aree tirrenica, jonica e interna.

E' stata condivisa l'opportunità di confrontarsi su temi come la sanità, soprattutto con riferimento all'attuazione della politica sanitaria di prossimità rappresentata dagli ospedali e dalle case di comunità. E' stata altresì sottolineata la necessità di discutere del tema della legalità e della sicurezza, anche alla luce dei recenti fatti di cronaca. Infine, con riferimento alle aree interne, si è ribadita la necessità di un focus sulle tante problematiche che affliggono i piccoli centri collinari e montani.

Nei prossimi giorni verranno annunciate alcune iniziative tematico-territoriali.Il commissario Stefanazzi ha concluso la riunione ringraziando i segretari per lo sforzo che compiono quotidianamente per sostenere l'azione del partito ed ha ricordato che le sfide elettorali che il Paese dovrà affrontare sono tra le più difficili della storia repubblicana. La mobilitazione dei militanti e dei simpatizzanti del Pd è fondamentale per impedire a questa destra di riscrivere la Costituzione.

Tutti devono avvertire la responsabilità di contribuire alla costruzione di un argine democratico che impedisca alla peggiore destra del dopoguerra di spaccare l'Italia. Il contributo che la provincia di Cosenza ha dato sempre alla sinistra italiana deve essere il punto di riferimento per ripartire con entusiasmo nell'azione politica, moltiplicando gli sforzi per aumentare il tesseramento, per animare i circoli e per coinvolgere i cittadini in questa bella e difficile battaglia per la democrazia.