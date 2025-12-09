La rete idrica di Cosenza si prepara a una giornata di interventi programmati che richiederanno la sospensione dell’erogazione in alcune aree della città. Giovedì 11 dicembre, dalle 8.00 e fino al completamento dei lavori, sarà infatti interrotta la fornitura idrica alle utenze di San Vito e Colle Mussano, per consentire l’esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria considerate non più rinviabili. La conclusione degli interventi è prevista nella stessa giornata, con contestuale ripristino dell’erogazione.

Il comunicato chiarisce che, per esigenze tecniche, l’utenza del Merone vedrà anticipare la sospensione del prelievo dal serbatoio di Cozzo Muoio alle ore 11.00, mentre altre zone non subiranno alcun disagio. In particolare, le utenze Ospedali e Case Alte continueranno a essere regolarmente servite, essendo alimentate dalle vasche del serbatoio regionale. Allo stesso modo, l’utenza De Rada resterà coperta grazie alla portata garantita dal pozzo dedicato.

Nessuna interruzione, infine, per le aree servite dal Bufalo — tra cui Serra Sottana e Cozzo Badessa — che non saranno coinvolte nella sospensione. L’intervento, spiegano gli uffici tecnici, è finalizzato a migliorare l’efficienza della rete idrica e prevenire criticità future, garantendo un servizio stabile e più sicuro.