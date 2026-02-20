Il sindaco Nocito e gli assessori Amodio e Vaccari con l’ing. Morrone (Provincia) sul tratto Scivolenta–Belvedere Marittimo. Verifiche anche tra Sant’Agata di Esaro e Belvedere: due frane al km 14

La SP263 torna sotto i riflettori dopo l’ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha colpito il Cosentino, lasciando in eredità frane, smottamenti e strade compromesse. Si è concluso da poco il sopralluogo del sindaco Nocito e degli assessori Amodio e Vaccari insieme all’ing. Gianluca Morrone, dirigente del Settore Viabilità della Provincia di Cosenza, lungo il tratto Scivolenta – Belvedere Marittimo, uno dei più danneggiati.

Le piogge intense hanno provocato il cedimento di un tratto significativo della carreggiata al km 27, in corrispondenza del bivio Scivolenta in direzione San Sosti – Mottafollone. Una criticità che ha reso necessaria la chiusura dell’arteria, con disagi rilevanti per la viabilità e i collegamenti, considerando che la SP263 viene indicata come unico asse viario per la comunità.

Durante la stessa giornata sono stati effettuati ulteriori sopralluoghi e verifiche tecniche anche lungo il tratto che collega Sant’Agata di Esaro a Belvedere Marittimo, in particolare all’altezza del km 14, dove si segnalano due frane che – secondo quanto riferito – necessitano di un intervento immediato.

Dal confronto sul posto, viene evidenziata la disponibilità della Provincia ad agire in tempi rapidi: l’ing. Morrone avrebbe dato piena disponibilità a un ripristino tempestivo, proprio alla luce del peso strategico dell’arteria per residenti e attività.