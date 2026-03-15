Salvatore Morfò, raggiunto da due colpi all’addome, è ricoverato in gravi condizioni.

Un uomo è rimasto ferito a seguito di una sparatoria avvenuta nella tarda mattinata di oggi a Rossano. Si tratta di Salvatore Morfò, raggiunto da due colpi di arma da fuoco nella zona di via Pietro Romano, nell’area di Donnanna.

Secondo le prime informazioni, l’uomo sarebbe stato colpito all’altezza dell’addome. Dopo gli spari si sarebbe recato al pronto soccorso dell’ospedale di Rossano, dove i sanitari hanno avviato immediatamente le procedure di emergenza.

Le condizioni vengono considerate serie. Morfò è stato portato in sala operatoria per un intervento chirurgico. I medici mantengono prognosi riservata.

Sul posto della sparatoria sono intervenuti i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Gli investigatori stanno raccogliendo elementi e testimonianze per individuare i responsabili dell’agguato. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.